

واصل بوبيان تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت بحصوله على جائزتين من مؤسسة «سيرفس هيرو» العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت.



وقد تم تسليم الجائزة بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم والرئيس التنفيذي لمؤسسة سيرفس هيرو فاتن أبوغزالة.



وبهذه المناسبة، قال المجحم تعقيبا على استمرار البنك على قمة خدمة العملاء: نفتخر بتحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد التزامنا في بنك بوبيان للوصول لأعلى مستوى من رضا عملائنا الذين نتواصل معهم باستمرار لضمان تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة تناسب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وهو ما رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مميزة من الخدمة تفوق توقعاتهم.



وأوضح: حصولنا على الجائزة للعام الثالث عشر على التوالي جاء ليؤكد مدى الثقة التي أولاها عملاؤنا لنا ورضاهم عن الخدمة المقدمة والتي لم تتأثر على الرغم من ارتفاع عدد العملاء المستمر وهو ما يعد تحديا جديدا لموظفينا للحفاظ على نفس مستويات الخدمة.



وأضاف: نحن الآن في مرحلة تحديات لاسيما في ظل ارتفاع حدة التنافسية بين قطاعات الأعمال لتحسين أدائنا بمساعدة أدوات البحث والتقييم. وبفضل تطبيق تلك الأدوات وفهم النتائج والمؤشرات فهماً صحيحاً، يمكننا الوصول إلى تصور واضح لتوقعات عملائنا واحتياجاتهم ويتيح ذلك لنا أولا وقبل كل شيء إدارة توقعات العملاء بمستوى مثالي من خلال اعتماد استراتيجية مدروسة والنجاح في تطبيقها.



وأكد: عززت استراتيجيتنا للتحول الرقمي وتفوقنا في تقديم الخدمات والحلول المصرفية الرقمية الرائدة مستوى رضا عملائنا عما نقدمه من خدمات وساهمت في نجاح تجربتهم المصرفية وأثبتت ضرورة الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أن بوبيان يتواصل بصورة دائمة مع عملائه من خلال دراسات واستطلاع آراء وتحليل بيانات لضمان الوصول لأعلى درجات الرضا وتطبيقها وفق المعايير الدولية.