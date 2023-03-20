

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشر كيد» فيصل خالد الحوطي، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حققت الشركة صافي أرباح عائدة لمساهمي الشركة الأم بلغ 1.2 مليون دينار، وقد بلغ ربح السهم الواحد 11.22 فلسا، مقارنة بخسائر بلغت 1.1 مليون دينار عن السنة المالية 2021.



وأضاف أن النتائج أظهرت استمرار قوة الشركة، مع نمو في الإيرادات التشغيلية المحققة عن السنة المالية المنتهية مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 7.9 ملايين دينار، وذلك مقارنة بالإيرادات التشغيلية 4.8 ملايين دينار أي بنسبة زيادة وقدرها 64%.



وأرجع الحوطي السبب في ذلك الى توجه الشركة والتخطيط لنظرة مستقبلية وخاصة بعد إعادة افتتاح النشاط الترفيهي، مشددا على أن الشركة ستواصل أداءها التشغيلي والمالي القوي خلال الفترات المقبلة وتحقيق طفرات نوعية في الأداء من خلال اتخاذ المزيد من إجراءات التطوير النوعية التي تصب في مصلحة مساهمي الشركة وتحقيق أرباح تشغيلية عبر تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة والرؤى المستقبلية والتي ترتكز على الارتقاء بمستوى الأداء في سوق الترفيه العائلي.



وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 6% نقدا من القيمة الاسمية بواقع 6 فلوس لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.



وتوقع الحوطي أن تواصل الشركة أداءها التشغيلي والمالي القوي خلال الفترة المقبلة وأن مجلس إدارة الشركة والجهاز التنفيذي طموح للغاية لتحقيق مصالح المساهمين عبر تنفيذ الاستراتيجيات الجديدة والرؤى المستقبلية والتي ترتكز على الارتقاء بمستوى الأداء في سوق الترفيه العائلي المحلي والإقليمي، وتأكيد الريادة في مجال الترفيه الآمن وتحقيق التميز في تقديم الخدمة وتطوير المواقع، وخلق منظومة ترفيه متكاملة وأن التوقعات تتجه بإذن الله الى زيادة في الإيرادات التشغيلية في الفترات المقبلة وكذلك الأرباح، وتقدم الحوطي بالشكر الجزيل لكل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدراء وفريق العمل على الدعم والثقة التي تتلقاها الشركة منهم.