

اتهمت الكاتبة المصرية الشابة روان أبو خشم، صناع مسلسل «جات سليمة»، الذي تعود به الفنانة دنيا سمير غانم إلى الدراما بعد غياب ثلاث سنوات، بسرقة فكرتها، مؤكدة أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد صناع العمل.



وأكدت روان، صاحبة رواية «فاكيت أفريب»، أن فكرة «جات سليمة» مأخوذة من روايتها، وقالت حسب موقع «سيدتي نت»: «القصة باختصار إن فيه بنت هتنتقل عن طريق كتاب لعصر تاني وده هيبقى عن طريق إنها هتقرأ كلام في كتاب وأول ما تقرأه هتظهر عصفورة سوداء وتتنقل لزمن تاني، وعندي في الرواية جملة مبني عليها الأحداث اسمها (النهاية ولكنها البداية) ولما شوفت البرومو بتاع المسلسل لقيت نفس الفكرة بتاعتي».



وأشارت إلى أن روايتها التي تحمل اسم «فاكيت أفريب» والمأخوذ منها فكرة مسلسل «جات سليمة»، تم طرحها في معرض الكتاب عام 2021، موضحة: «الرواية بتاعتي نزلت في معرض الكتاب عام 2021 يعني قبل المسلسل بسنتين، وروايتي مسجلة ولها رقم إيداع ورقم ترقيم دولي وليا حقوق ملكية فكرية، وأنا رافعة قضية ومش هسيب حقي».



وكانت روان أبو خشم، قد نشرت فيديو عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، تتهم فيه صناع المسلسل بسرقة فكرتها قائلة: «أنا روان أبو خشم صاحبة رواية فاكيت أفريب، أنا روايتي اتسرقت واتعملت مسلسل في رمضان 2023، ومش العادي أن الأفكار تتسرق مش العادي ان المجهود يتسرق ومش عادي ان طموحاتنا تدفن».



وتابعت: «أنا بناشد النائب العام بالفيديو ده، أنا عايزه حقي، إزاي أجيب حقي عشان حتى أظهر قدام نفسي مش ضعيفة، على الأقل أكون جبت ربع التعب اللي تعبته، أنا تعبت فيها كتير جدا وفي الآخر تتسرق، أنا عايزه حقي، وهنزل اسكرينات تثبت إن ده حقي وأنا متأكدة إني على حق».



وفي التعليق الأول على هذا الاتهام، قال إسلام خيري مخرج المسلسل إن صيغة المسلسل تختلف تماما عن رواية «فاكيت أفريب»، موضحا: «والله لو حد له حق ياخده، أنا شخصيا أول مرة في حياتي أعرف ان في رواية بتقول الكلام ده».