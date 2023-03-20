

سماح جمال



كشف الكاتب الدكتور حمد الرومي لـ«الأنباء» عن تحضيراته لمسلسل «ملح وسمرة» والذي يتم تصويره حاليا في أبوظبي. وقال: العمل من بطولة الفنانة هدى حسين، جمال الردهان، سحر حسين، فاطمة الصفي، عبدالله الطراروة، مشاري المجبل، نوف السلطان، عبدالله البلوشي، وإخراج علي العلي.



واكد الرومي أن تعاونه مع الفنانة هدى حسين في «ملح وسمرة» بعد مسلسل «إقبال يوم أقبلت» و«كف ودفوف» هو تعاون منتظر من الناس وهذا ما جعله يختار الذهاب في هذا العمل إلى منطقة مختلفة تماما وغير متوقعة.



وأشار الرومي إلى أن تعاونه مع المخرج علي العلي للمرة الأولى تظهر أنه مخرج صاحب رؤية مختلفة.



من ناحية أخرى، أكد الرومي شغفه للكتابة المسرحية، وأنه كان مشروعا مؤجلا إلى أن جاءت الفرصة للتعاون مع مسرح الخليج العربي والدكتورة أحلام حسن، فكان التعاون بمسرحية «طاهرة»، وقد عكفت على كتابتها لمدة سبعة شهور، والتي فازت بجائزة مهرجان الكويت المسرحي كأفضل عرض متكامل، وأعيد عرضها في مهرجان القرين الثقافي، وكانت من إخراج هاني الهزاع وبطولة دكتورة أحلام حسن وعبدالله الرميان.



وحول الفروق التي وجدها بين الأعمال المسرحية أو التلفزيونية، فقال:



العمل المسرحي تحضيراته تأخذ الكثير من الوقت، ولكن أيام عرضه محدودة على عكس الأعمال الدرامية التي تأخذ كذلك وقتا طويلا ولكنها تعرض على مدار ثلاثين حلقة وتبقى مستمرة مع الجمهور، ولكن المسرح التفاعل يكون مباشرا مع الجمهور.