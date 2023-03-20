

القاهرة - خلود أبوالمجد



تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير شخصيتها في مسلسل «كامل العدد» الذي تقدم فيه شخصية «ليلى تيمور» التي تعيش قصة حب، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغيرة، لنكتشف مفاجآت عدة تخص أطفالها الأربعة وحياتها الزوجية.



ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي «لايت كوميدي»، ويشارك في بطولته بجوار دينا: شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، والعمل من تأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، وإخراج خالد الحلفاوي.



يذكر أن دينا الشربيني انتهت منذ فترة من تصوير فيلم «يوم 13» الذي تشارك في بطولته مع كل من: أحمد داود، شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله، ومن المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.