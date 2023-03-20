أعلن رئيس لجنة زكاة الفردوس التابعة لجمعية إحياء التراث الإسلامي سعود بن حشف المطيري انه اسهاما من الجمعية في تحفيز النشء والشباب من طلاب المدارس في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، جاءت فكرة اطلاق المسابقة القرآنية الخاصة بطلاب المدارس الحكومية لأول مرة في سابقة هي الأولى على مستوى دولة الكويت «المسابقة القرآنية للمدارس» في المنهج الدراسي لمادة القرآن الكريم، المعد من قبل وزارة التربية، وليكون هذا العمل باكورة عمل دعوي وثقافي في المدارس الحكومية، ولكي يسهم في التعريف بالجمعية ومشاريعها وإنجازاتها السنوية داخليا وخارجيا، مثمنا تعاون وزارة التربية مع الجمعية في إقامة مثل تلك المسابقات الهادفة التي تعود بالفائدة الكبيرة على أبنائنا الطلاب والطالبات.



وأشار المطيري الى ان اهداف المسابقة تكمن في تحفيز الطلاب على حفظ المقرر الدراسي الخاص بمادة القرآن الكريم والمساهمة في دعم العملية التعليمية في المدارس الحكومية، بالإضافة الى غرس حب القرآن في نفوس الطلاب وتقديم الدعم التوعوي والتعليمي لأبنائنا الطلبة، كما انها تكون نواة لإقامة أنشطة دعوية وثقافية في المدارس الحكومية، مبينا ان الفئة المستهدفة هي طلاب المدارس الحكومية من المرحلتين المتوسطة والثانوية في منطقة الفردوس. ولفت الى اننا بهذه المناسبة بصدد إقامة حفل لتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة وذلك اليوم الاثنين في تمام الساعة 8:00 مساء في قاعة بيان امام الجامعة العربية المفتوحة - العارضية الصناعية.