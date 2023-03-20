استقبل رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة رسمية ترافقه خلالها قرينته أسماء الأسد. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إن الرئيسين بحثا «العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دفع التعاون والعمل المشترك البناء الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك» والتطورات في المنطقة. ونقلت «وام» عن الرئيس الإماراتي قوله: أرحب بالرئيس بشار الأسد في الإمارات، أجرينا مباحثات إيجابية وبناءة لدعم العلاقات الأخوية وتنميتها لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سورية والمنطقة».



وأشار رئيس الإمارات إلى أن الزيارة توافق الشهر ذاته للزيارة التي قام بها الأسد إلى الدولة خلال شهر مارس من العام الماضي.

وأعرب محمد بن زايد بهذه المناسبة عن خالص تعازيه في ضحايا الزلزال الذي شهدته سورية، مؤكدا ثقته في قدرتها وهمة أهلها على تجاوز هذه المحنة والتحدي والانتقال بسورية إلى مرحلة جديدة.



من جهتها، قالت صفحة الرئاسة السورية في «فيسبوك» إن المباحثات التي جرت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها بما يعكس عمق الروابط التاريخية، وكذلك التطورات الإيجابية الحاصلة في المنطقة وأهمية البناء على تلك التطورات لتحقيق الاستقرار لدولها وشعوبها التي تتطلع إلى المزيد من الأمان والازدهار. وتطرقت المحادثات للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

ونقلت عن الأسد إشادته بمواقف الإمارات «العقلانية والأخلاقية»، معتبرا أن دورها في الشرق الأوسط هو دور إيجابي وفعال لضمان علاقات قوية بين الدول العربية، مشددا على أن التنافر وقطع العلاقات هو مبدأ غير صحيح في السياسة، وأن الطبيعي أن تكون العلاقات بين الدول العربية سليمة وأخوية.



وشكر الأسد الشيخ محمد بن زايد وأركان دولة الإمارات والشعب الإماراتي على ما قدموه من دعم للشعب السوري لمواجهة كارثة الزلزال.



كما استقبلت «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قرينة الرئيس السوري أسماء الأسد.