هل هناك مخاطر لظهور الشامات الحمراء في الجسم؟



أعلنت د.ماريا أفيتيسوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، أن الشامات الحمراء هي ورم حميد يسمى «ورم وعائي». ولكن هناك علامات تشير إلى تحوله إلى خبيث. وتقول الاخصائية: «يمكن أن يكون لمفهوم «الشامة الحمراء» معنى مختلف تماما بالنسبة للمريض والطبيب، لأنه دون إجراء الفحص والتنظير الجلدي يصعب تحديد حتمية ما إذا كانت الشامة الحمراء ورما حميدا أم خبيثا، وإذا كانت تتطلب متابعة دائمة أو يجب إجراء تحليل نسيجي».



أما حول العلامات المقلقة التي يجب عند ظهورها استشارة الطبيب المختص فورا، فقد كشفت الخبيرة ابرز تلك العلامات وهي: تغير لون الشامة، عدم تماثلها، زيادة مساحتها وحجمها، حدودها غير واضحة، نزفها، ظهور قشرة. ووفقا لها هذه العلامات قد تشير إلى بداية عملية تحول الشامة الحمراء إلى ورم خبيث.



وتقول: «وحتى إذا لم تظهر هذه العلامات، ولكن الشامة تسبب للشخص إزعاجا نفسيا، فعليه استشارة الطبيب الاخصائي».



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»