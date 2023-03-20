

يحيى حميدان



خاض فريق الكرة بنادي الكويت أولى حصصه التدريبية في مدينة وهران بالجزائر صباح أمس، استعدادا للقاء مستضيفه شبيبة الساورة غدا في إياب الدور الأول من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية.



وأدى «الأبيض» كذلك تدريبا آخر في الفترة المسائية أمس، بعدما تم تخصيص التدريب الصباحي للاستشفاء فقط عقب رحلة الطيران الطويلة، حيث وصل الوفد إلى الجزائر مساء أول من أمس.



ويعاني الفريق الكويتاوي من الأجواء الباردة بالجزائر، إذ تصل درجة الحرارة إلى 16 في النهار و11 في المساء، ويسابق الجهازان الإداري والفني الزمن لتجهيز اللاعبين في ظل هذه الظروف قبل خوض لقاء الساورة غدا. ومن المقرر أن يجري الفريق تدريبه النهائي اليوم على ملعب ميلود هدفي الذي سيحتضن اللقاء ويتسع لقرابة 40 ألف متفرج.



وطالب مدرب الفريق البحريني علي عاشور، لاعبيه بضرورة التركيز ونسيان التفوق بهدف نظيف في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكويت الأسبوع الماضي، خاصة في ظل تميز الفريق الجزائري بالروح العالية وبالتأكيد يحدوه الأمل للتعويض أمام جمهوره. ومن المقرر ان يعقد اليوم المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء، وذلك بحضور مدرب ولاعب من كل فريق.