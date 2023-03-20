

تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة التحدي الأولى للجمباز الفني التي ينظمها الاتحاد الكويتي للعبة على صالة نادي كاظمة للاعبين المنضمين لمنتخب الناشئين.



ويهدف الاتحاد من تنظيم البطولة إلى رفع مستوى اللاعبين ووضعهم في أجواء التنافس، وتقييم إمكانات كل لاعب قبل بدء رحلة الإعداد للاستحقاقات الرسمية المقبلة، إذ يتطلع الاتحاد إلى بناء قاعدة أساسية للعبة، ثم تشكيل منتخبات في جميع المراحل السنية تكون قادرة على المنافسة والتحدي وتحقيق الإنجازات في المحافل العربية والقارية والدولية.



ودعا الاتحاد محبي رياضة الجمباز الفني وأهالي المشاركين في البطولة إلى الحضور لصالة نادي كاظمة لتشجيع اللاعبين والاستمتاع بالعروض التي سيقدمونها في هذه المسابقة.