

يعقوب العوضي



توج فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت بلقب بطولة الدوري العام تحت 20 سنة بعد فوزه في الجولة الأخيرة على القادسية بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس الأول لينهي «الأبيض» مشواره في البطولة حاصدا 33 نقطة، فيما تجمد رصيد «الأصفر» عند 20 نقطة واحتل كاظمة المركز الثالث برصيد 19 نقطة.



وبعد المباراة، قام نائب رئيس اتحاد الطائرة نايف الخميلي بتسليم كأس البطولة للكويت وتقليد الميداليات للفرق المتوجة.



من جهة أخرى، توج القادسية بلقب دوري الأشبال تحت 11 سنة بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الكويت بنتيجة 2-0 وأنهى مشواره برصيد 20 نقطة، وحل العربي ثاني برصيد 14 نقطة، فيما احتل الكويت وصافة الترتيب العام. وبعد المباراة قام أمين سر الاتحاد عبدالله الغرير ورئيس الاتحاد الأسبق كمال الأيوبي بتقليد الميداليات للفرق المتوجة وتسليم كأس البطولة للاعبي القادسية.