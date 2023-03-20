

يحيى حميدان



قرر محترف فريق الكرة بنادي خيطان الأردني خالد عصام، عدم التجديد مع «الأحمر والأسود» والبحث عن تجربة احترافية جديدة في مسيرته.



وتألق عصام مع خيطان بشكل واضح بعد التعاقد معه في يناير الماضي خلال الانتقالات الشتوية، إذ تميز بتسجيل الأهداف وصناعتها بخلاف واجباته الدفاعية. ويمتلك عصام عددا من العروض من بعض الأندية العربية.



هذا، ويغيب عصام عن لقاء فريقه «الأحمر والأسود» أمام القادسية اليوم في ختام الدور التمهيدي من «كأس زين» التنشيطية بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في اللقاء الأخير أمام اليرموك.