

حرم نادي أودينيزي ضيفه ميلان حامل اللقب من الارتقاء ولو مؤقتا إلى وصافة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه عليه 3-1 في ليلة حمل فيها السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش شارة القيادة أساسيا، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين السبت.



وكان أودينيزي سباقا إلى التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق الأرجنتيني روبرتو بيرييرا، قبل أن يدرك إبراهيموفيتش التعادل من ركلة جزاء أهدرها في المرة الأولى وأعادها الحكم بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بسبب دخول لاعبي أودينيزي إلى منطقة الجزاء (45+4) وسط غضب مدرب أودينيزي أندريا سوتيل الذي طرد من المباراة.



وبهذا الهدف، بات «إبرا» أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ الدوري الإيطالي عن عمر 41 عاما و166 يوما، متخطيا أليساندرو كوستاكورتا (41 عاما و25 يوما).



ولم يهنأ ميلان بتقدمه، إذ سجل البرتغالي بيتو هدف التقدم مجددا بعد دقيقتين (45+6)، وسجل الهولندي كينغسلي إيزيبوي الهدف الثالث لفريقه (70).



وبهذه الخسارة، بقي ميلان في المركز الرابع مع 48 نقطة، فيما ارتقى أودينيزي إلى المركز الثامن مع 38 نقطة.



وفي مباراتين أخريين، تعادل مونزا مع ضيفه كريمونيزي 1-1، وبولونيا مع مضيفه ساليرنيتانا 2-2.



إلى ذلك، تمكن سمبدوريا من حسم مواجهة القاع مع ضيفه هيلاس فيرونا وحقق فوزه الأول منذ أوائل العام الجديد، وجاء بنتيجة 3-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء.



وعاد نابولي بفوز عريض من ميدان مضيفه تورينو 4-0.



وجاءت رباعية فريق الجنوب الإيطالي عن طريق النيجيري فيكتور أوسيمين (9 و51) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (35) والفرنسي تانجي ندومبيلي (68)، ليرفع الفائز رصيده إلى 71 نقطة مواصلا التحليق منفردا بالصدارة.