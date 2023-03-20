

حصّن أتلتيكو مدريد مركزه الثالث في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوز عريض على ضيفه فالنسيا 3-0، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الـ «ليغا» السبت.



وسجل ثلاثية نادي العاصمة كل من الفرنسي أنطوان غريزمان (23)، البلجيكي يانيك كاراسكو (49) والفرنسي الآخر توما ليمار (67).



وبهذا الفوز الثالث تواليا لأتلتيكو في الدوري، رفع «كولتشونيروس» رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث.



أما فالنسيا الذي يقدم أداء متذبذبا في الموسم الحالي، فبقي في المركز السابع عشر مع 26 نقطة، ويدور في فلك منطقة الهبوط. وذكر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بعد الفوز، أن الفريق «استعاد أسلوب لعبه وطموحه وقوته وشكله، وقال: «أفضل ما فعلناه منذ العودة من المونديال هو استعادة أسلوب لعبنا وطموحنا وقوتنا وشكلنا وهذا شيء جيد»، مضيفا أن الموسم الكروي بالنسبة لنا انتقل من «معتاد إلى سيئ» ثم من «معتاد إلى جيد»، ويعتمد الأمر على الطريقة التي سننهي بها هذا الموسم ومواصلة العمل كفريق، حين تكون المجموعة بخير نبدع.



وأشار سيميوني الى أن لديه فريقا حافلا بالتنافسية، وقال: «نحتاج الى الاستمرار على النسق نفسه في المجموعة فيما هو مقبل، هناك عدة مواقف، حين يدور الحديث عن عدم الاحترام ممثلا في اللعب 5 أو 10 دقائق، عند بداية الموسم نقول للاعبين دوما إن عدم الاحترام هو عدم تدربهم بناء على ما يحتاجون الى فعله كي يصبحوا جاهزين حينما نحتاج لهم، ونحن حريصون على أن ندرب اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين بالقوة ذاتها، كي يكونوا جاهزين بمجرد أن تسنح لهم الفرصة، جميعنا رابحون طالما كانت هناك تنافسية».



وفي مباريات أخرى، تعادل ألميريا مع ضيفه قادش 1-1، ورايو فايكانو مع ضيفه جيرونا 2-2، فيما سقط إسبانيول على أرضه أمام سلتا فيغو 1-3.