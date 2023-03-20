أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدور الكويت "المهم والمحوري" في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على كافة المستويات.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) إن إشادة عباس جاءت خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة (رام الله) وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي الذي يترأسه رئيس الجمعية د.هلال الساير.

ورحب عباس بالوفد الكويتي الضيف، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين.

وأكد أهمية مثل هذه الزيارات للأشقاء العرب في دعم صمود الشعب الفلسطيني "والاطلاع على أرض الواقع على معاناة أبناء شعبنا جراء الاحتلال".

وشدد على أهمية تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني والكويتي بما يصب في صالح تعزيز علاقات الاخوة بين الأشقاء في فلسطين والكويت.

من جهته شكر رئيس الوفد الكويتي عباس على حفاوة الاستقبال الذي لقيه الوفد واطلاعه على سير تنفيذ المشاريع المنفذة بشكل مشترك مع الهلال الأحمر الفلسطيني بحسب وكالة (وفا).

وأكد الساير حرص الكويت على دعم فلسطين في كافة المجالات مشددا على أن الهلال الأحمر الكويتي سيقوم بتعزيز المشاريع المنفذة بشكل مشترك مع الهلال الأحمر الفلسطيني وتعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى ومستشار الرئيس الديبلوماسي مجدي الخالدي وقاضي قضاة فلسطين محمود الهباش ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب.