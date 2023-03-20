أظهر تقرير السعادة العالمي اليوم الاثنين،أن فنلندا تعد الدول الأكثر سعادة في العالم للعام السادس على التوالي.

ويشار إلى أن العلماء في أمريكا يقومون سنويا بجمع بيانات التقرير، الذي درس تأثير أزمة جائحة كورونا على سعادة المواطنين، بناء على استطلاعات معهد جالوب.

ووفقا للتقرير، شملت القائمة أيضا الدنمارك وإيسلندا وهولندا والسويد والنرويج وسويسرا ولوكسمبورج ونيوزيلندا.

وحلت النمسا واستراليا في المرتبتين 11 و 12، في حين جاءت ألمانيا في المرتبة الـ16، متراجعة مركزين مقارنة بالعام الماضي.

ومازالت أفغانستان ولبنان الدولتين الأقل سعادة في التقرير.

وقال الباحثون إن تقييم المواطنين للسعادة استمر في كونه" مرنا بصورة كبيرة" على الرغم من جائحة كورونا، حيث كان المتوسط العالمي في 2020 إلى 2022 مرتفعا بصورة مماثلة لما كان عليه في الأعوام التي سبقت كورونا من 2017 إلى .2019