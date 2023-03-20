عبدالعزيز الفضلي

حسمت إحدى المدارس ثنائية اللغة الموضوع الدائر حول عطلة العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك واتخذت قراراً بتعطيلها حيث تبدأ حسب الجدول الذي اصدرته وتلقت "الأنباء" نسخة منه، تبدأ من 14 إلى 22 أبريل المقبل، بينما اعتمدت المدرسة دوامها في شهر رمضان بدءًا من يوم الخميس الموافق 23 الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 13 أبريل.

وحددت دوام رياض الأطفال من الساعة التاسعة صباحا حتى 1.30 ظهرا، فيما حددته للمراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي - متوسط- ثانوي) من 9 صباحا إلى 1.50 ظهرا، متوقعةً أن عطلة عيد الفطر حسب الجدول سوف تكون من 23 إلى 25 أبريل والعودة إلى الدوام المدرسي الاعتيادي في 26 منه.