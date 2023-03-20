عبدالعزيز الفصلي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د حمد العدواني، قراراً تلقت "الأنباء" نسخة منه، يقضي بتحديد الدوام خلال شهر رمضان المبارك على النحو التالي :

أولا :- تكون مواعيد العمل الرسمية ( مرنة ) وفقا لأحكام هذا القرار خلال الأيام ( من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع ) في شهر رمضان المبارك للعام الهجري ( 1444 ) بواقع أربع ساعات ونصف يوميا وذلك على النحو التالي :

(أ) من الساعة التاسعة و ( 45 ) دقيقة صباحا حتى الساعة الثانية و ( 15 ) دقيقة ظهرا ، تطبق على قطاعات الوزارة وعلى النحو الآتي :.

-مكتب وزير التربية + إدارة العلاقات العامة والإعلام التربـوي مـاعـدا مـركـز الأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)).

-مكتب وكيل الوزارة + إدارة نظم المعلومات .

-قطاع التعلـيـم الـعـام (عـمـوم المناطق التعليمية / إدارة التعلـيـم الـديني / إدارة

التنسيق ومتابعة التعليم العام) .

- قطاع التعليم الخاص والنـوعـي (إدارة مدارس التربية الخاصة الإدارة العامة

للتعليم الخاص) .

( ب ) من الساعة العاشرة و(15) دقيقة صباحا حتى الساعة الثانية و(45) دقيقة ظهرا ، تطبق على قطاعات الوزارة وعلى النحو الآتي :.

• قطاع الشئون الإدارية والتطوير الإداري (ماعدا إدارة التطوير والتنمية).

• قطاع الشئون المالية (إدارة التوريدات والمخازن + الإدارة المالية).

• المجلس الأعلى للتعليم.

• مركز الطفولة والأمومة.

•قطاع التنمية التربوية والأنشطة (إدارة الأنشطة المدرسية إدارة الخـدمات

الاجتماعية والنفسية / إدارة التقنيات التربوية/ إدارة المكتبات).

• قطاع البحوث التربوية والمناهج (إدارة تطوير المناهج / إدارة البحـوث التربوية

إدارة التقويم وضبط جودة التعليم) .

(ج) من الساعة العاشرة و(45) دقيقة صباحا حتى الساعة الثالثة و(15) دقيقة عصرا ، تطبق

على قطاعات الوزارة وعلى النحو الآتي :.

• قطاع الشئون القانونية.

• قطاع المنشآت التربوية والتخطيط (إدارات الشئون الهندسية بالمناطق التعليمية إدارة الصيانة / إدارة التخطيط / إدارة التصميم والعقود / إدارة المشاريع).

إدارة التطوير والتنمية.

اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

مادة (2)

ثانيا:- تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام للموظفين الخاضعين للمادة (1) من هذا القرار بعد انتهاء فترة السماح المقررة في بداية الدوام بواقع (15 دقيقة أو فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع (15 دقيقة أو نظام الإستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنيةرقم 14لسنة 2006 ومجموع تأخيرات شهر رمضان المبارك (67دقيقة.

ثالثا:ـ تلغى جميع حالات تخفيض ساعات العمل من الدوام خلال شهر رمضان المبارك ما عدا الحالات الصادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

رابعا: يعمل بهذا القرار خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444هـ .

خامسا:على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه .