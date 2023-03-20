تشهد جامعة "عفت" بجدة غدا (الثلاثاء) الحفل الختامي لمهرجان "عفت" لأفلام الطلبة الدولي في دورته العاشرة للمهرجان تحت شعار "بحر من الأفلام"، وذلك بحضور ورعاية من صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل (نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة "عفت") والدكتورة هيفاء جمل الليل رئيسة جامعة "عفت"، والدكتورة ميرفت شومان وكيلة الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء وعميدات وسفراء وسفيرات جامعة "عفت" وجميع ضيوف شرف المهرجان.

يبدأ الحفل بالنشيد الملكي السعودي، ثم تتوالى الفقرات التي تقدمها عريفة الحفل الإعلامية السعودية سها الوعل عن مدرسة الفنون السينمائية بجامعة "عفت"، وهي الأولى والوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تمنح درجة البكالوريوس في الفنون السينمائية.

ولكن ولأول مرّة تم إفساح المجال لاستقبال إنتاجات الطلبة من جميع أنحاء العالم في مجالات الفنون السينمائية من أفلام قصيرة ورسوم متحركة وأفلام وثائقية وإبحار وإبهار في عالم أفلام الطلبة لعكس مختلف الثقافات والرؤى.

تلي ذلك كلمة تقديمية من رئيسة مجلس الطلبة بمدرسة الفنون السينمائية بجامعة عفت رنا مطر، يتبعها عرض تقديمي للأفلام، والكلمة الافتتاحية للدكتورة هيفاء جمل الليل (رئيسة جامعة عفت)، ثمّ كلمة الدكتورة إليزابيث دالي (عميدة مدرسة الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا).

ثم عرض تقديمي للفيلم الوثائقي "أصوات العلا "الذي يعتبر أول مشروع عالمي لتصوير فيلم وثائقي تم إنتاجه وتصويره بالتعاون المشترك بين كل من جامعة "عفت" وجامعة "بورنموث" للفنون البريطانية.

تلي ذلك كلمة الأستاذ بول جوخ نائب رئيس جامعة "برنماوث" للفنون البريطانية، ثم عرض مخرجات تدريب طالبات جامعة "عفت" بمدينة الإنتاج الإعلامي بجمهورية مصر العربية، ثمّ مقدّمة موسيقية وفقرة عامر طاشكندي وفرقة كايروكي، ثم فقرة توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل (نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت)، ورئيسة جامعة الدكتورة هيفاء جمل الليل، وعميدة كلية العمارة والتصميم بالجامعة الدكتورة أسماء إبراهيم، والدكتور محمد غزالة (رئيس مدرسة الفنون السينمائية)، وأعضاء لجنة التحكيم، وهم الفنان فيصل بالطيور (المنتج والمخرج السعودي)، والمخرج المصري عمر سلامة ومخرجة الأفلام الوثائقية ميتوشكا ألكوفا (من جامعة بورنماوث للفنون البريطانية)، ورئيس قسم الفنون السينمائية الأستاذ جوناثون كار.

وسيتم توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة التي سيتم الإعلان عن أسمائها في الحفل، وهي كالتالي:

جائزة أفضل فیلم روائي طلابي دولي مقدّمة من مھرجان البحر الأحمر السینمائي يقدمها عماد إسكندر (مدير صندوق البحر الأحمر للأفلام) ويتسلمها يام فدا الطالبة بقسم الفنون السينمائية بجامعة "عفت".

جائزة أفضل فیلم وثائقي طلابي دولي مقدّمة من جامعة "بورنماوث" للفنون البريطاينة يقدمها الأستاذ بول جوخ ويتسلمها عيسى حافظ الطالب من قسم الفنون السينمائية بجامعة "عفت".

جائزة أفضل فیلم رسوم متحركة طلابي دولي مقدّمة من جامعة "عفت" يقدمها د. محمد صبیح الأستاذ المساعد بمدرسة الفنون السينمائية بجامعة "عفت"، وتتسلمها سيرين سلطان الطالبة بقسم الفنون السينمائية بجامعة "عفت".

جائزة أفضل فیلم روائي طلابي سعودي مقدمة من فیلم "العلا" تقدمها الأستاذة قرة العین عبد الوھاب.

جائزة أفضل فیلم وثائقي طلابي سعودي مقدمة من "نیوم" وتقدمها الأستاذة ندى الشیباني.

جائزة أفضل فیلم رسوم متحركة طلابي سعودي مقدمة من شركة "تام" يقدمها د. عبد الله الدماك.

جائزة أفضل فیلم من اختيار الجمھور ويقدمه فیصل بلطیور.

ويقوم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم والدكتور محمد غزالة بتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة مدرسة طلاب مدرسة فرسان المعرفة، وهي مسابقة الأفلام والتصوير الفوتوغرافي التي تم تنظيمها على هامش المهرجان للطلبة في المرحلة الثانوية، وقد اشترك في هذه المسابقة 16 طالبة و13 طالباً بإجمالي 31 صورة فوتوغرافية.

أما مسك ختام المهرجان وحفل الليلة فسيكون مع توقيع الاتفاقيات، حيث تحرص جامعة "عفت" على توثيق التعاون مع جميع الجامعات والهيئات والمنظمات في مجال صناعة الأفلام لإثراء المحتوى الأكاديمي والعملي للطلاب، حيث ستوقع الدكتورة هيفاء جمل الليل بصفتها رئيسة جامعة "عفت" اتفاقية مع "نيوم" تمثلها الأستاذة ندى الشيباني مديرة أكاديمية "نيوم" للإعلام الرقمي.

والاتفاقية الثانية يتم توقيعها مع جامعة "بورنماوث" للفنون البريطانية ويمثلها الدكتور بول جوغ نائب رئيس الجامعة.