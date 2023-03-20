أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي اليوم الاثنين، ان الاجتماع ال33 للجنة عمداء شؤون الطلبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعزز فرص الانفتاح والتواصل وتبادل الخبرات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخليجية.

جاء ذلك في كلمة الدكتور الرشيدي خلال افتتاح الاجتماع التي تستضيفه دولة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

وقال الرشيدي ان هذا الاجتماع يجسد إيمان عمادات شؤون الطلبة في تفعيل دور الشباب عبر تنفيذ خطط تنموية تمنح عنصر الشباب دورا استراتيجيا فعالا في تحقيق النهضة التنموية في ظل التغيرات التي يعبر بها العالم إلى مستقبله.

وأشار إلى أهمية دور عمادات شؤون الطلبة في إبراز المواهب الطلابية الشبابية وتشجيعها مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي دشنتها منظمة الأمم المتحدة (2030) باعتبار أن الشباب هم الجانب المحوري في العملية التعليمية والمعول عليهم في تحقيق القفزة المعرفية والنوعية في المنطقة.

ومن جانبه قال القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت الدكتور ضاري الحويل في كلمة مماثلة ان هذا الاجتماع يؤكد عمق العلاقات الخليجية والترابط الاخوي فيما بينها لافتا إلى أن الخليج يزخر بالطاقات البشرية المبدعة.

وبين الحويل ان "عمادات شؤون الطلبة تتعامل مع فئة الشباب وهي فئة تتميز بالطاقات البشرية التي علينا توظيفها لتنمية المجتمع من خلال الاهتمام بهم لخلق جيل واع يكمل مسيرة التنمية".

وذكر ان جدول أعمال الاجتماع زاخر بالفعاليات التي تسلط الضوء على جهود وانجازات عمادات شؤون الطلبة وخصوصا عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت لتعريفهم بالأنشطة التي تقدمها الجامعة من خلال القيام بجوله في عدد من كليات جامعة الكويت.