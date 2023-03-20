أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد العليم، تعميما إداريا بشأن تحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444هـ بالوزارة .

وجاء في التعميم الذي حصلت " الأنباء " على نسخة منه:

مادة أولى: تحدد مواعيد الدوام الرسمي خلال الأيام من الاحد حتى الخميس من كل أسبوع في شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444هـ بواقع أربع ساعات ونصف يوميا وذلك على النحو التالي:

-1 يكون الدوام بمراكز قطاع شئون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الصباحية من الساعة التاسعة و (45) دقيقة صباحاً حتى الساعة الثانية و (15) ظهراً. (بمراعاة فترة سماح قدرها (15) دقيقة عند بداية الدوام ويسمح للنساء بالانصراف قبل نهاية الدوام بواقع (15) دقيقة).

2 يكون الدوام لكافة الوحدات التنظيمية الأخرى بالوزارة خلال الفترة الصباحية ( النظام المرن) ما بين الساعة التاسعة و (45) دقيقة صباحاً وحتى الساعة العاشرة و (45) دقيقة صباحاً ويكون موعد نهاية الدوام ما بين الساعة الثانية و (15) دقيقة ظهرا وحتى الساعة الثالثة و (15) دقيقة عصراً وفقاً لظروف العمل حسب ما يلى:

أ - إذا كان بداية الدوام خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة و (45) دقيقة صباحاً تكون نهاية الدوام الساعة الثانية و(15) دقيقة ظهراً (بمراعاة فترة سماح قدرها (15) دقيقة عند بداية الدوام ويسمح للنساء بالانصراف قبل نهاية الدوام بواقع (15) دقيقة).

‏‎ب. إذا كان بداية الدوام من الساعة العاشرة و (15) دقيقة صباحا تكون نهاية الدوام الساعة الثانية و (45) دقيقة ظهراً (بمراعاة فترة سماح قدرها (15) دقيقة عند بداية الدوام ويسمح للنساء بالانصراف قبل نهاية الدوام بواقع (15) دقيقة).

ج. إذا كان بداية الدوام من الساعة العاشرة و (45) دقيقة صباحاً يكون نهاية الدوام الساعة الثالثة و (15) دقيقة عصراً (بمراعاة فترة سماح قدرها (15) دقيقة عند بداية الدوام ويسمح للنساء بالانصراف قبل نهاية الدوام بواقع (15) دقيقة).

وتابع القرار :" على أن يكلف السادة رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بتحديد نسب وأسماء الموظفين المكلفين بكل نظام موضح بالبند رقم 2 في هذا التعميم وبما لا يخل بحسن سير العمل وموافاة إدارة الموارد البشرية والتطوير الإداري بهم بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 2023/3/22م

واردف قرار وكيل الاوقاف: " 3- تكون مواعيد الدوام الرسمي بمراكز قطاع شئون القران الكريم والدراسات الإسلامية خلال الفترة المسائية من الساعة الواحدة و (30) دقيقة ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً (بمراعاة فترة سماح بواقع (45) دقيقة عند بداية الدوام وبواقع ساعة عند نهاية الدوام).

وأضاف: " مادة ثانية : توقف جميع حالات التخفيف عن العمل خلال شهر رمضان.

وتابع: " مادة ثالثة: لا يترتب على تطبيق احكام هذا القرار صرف أية تعويضات او بدلات او مكافآت او علاوات إضافية كما لا يترتب عليه أي إخلال بنظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد واحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006م. يعمل بهذا التعميم خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 هـ.