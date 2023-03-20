قفزت أسعار الذهب 1% مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي اليوم الاثنين وعوضت جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق مع عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه «كريدي سويس» لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2007.30 دولارات للأونصة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه 1% في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 2012.50 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب 10%، أو حوالي 180 دولارا، بسبب ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك «سيليكون فالي» الأميركي في وقت سابق من الشهر، والذي تسبب بدوره في أزمة لبنك كريدي سويس الذي تأسس قبل 167 عاما.

ووافق (يو.بي.إس) أمس الأحد على شراء «كريدي سويس» مقابل 3.23 مليارات دولار وتحمّل خسائر تصل إلى 5.4 مليارات دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.

وتأثر بنك «كريدي سويس» بأزمة آخذة في الاتساع أعقبت انهيار بنك «سيليكون فالي» في الولايات المتحدة، وارتفع الذهب على إثر ذلك بأكثر من 8% أو 160 دولارا وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.

وزاد الدولار 0.1% ما يجعل المعدن الأصفر باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 22.59 دولارا للأونصة، بينما خسر البلاتين 0.5% إلى 970.53 دولارا، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 1407.70 دولارات.