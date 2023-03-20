عبدالعزيز الفضلي

قامت الموجه الفني العام للعلوم بوزارة التربية منى الأنصاري، بتكريم الطالب محمد الناجم، الحاصل على الميدالية البرونزية في الأولمبياد الخليجي الأول للكيمياء والذي اقيم في مملكة البحرين والتي نظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج وذلك بحضور والدته .

وقالت الانصاري: فخورون بمثل هذه المواهب العلمية التي مثّلت الكويت خير تمثيل في المسابقة، مشيرةً الى هذه المسابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الخليج العربي بالإضافة إلى مشاركات توجيه العلوم في الأولمبيادات العربية والدولية المعتادة سنويا.

وأوضحت ان المسابقة تهدف إلى غرس روح التنافس بين الطلبة وايجاد المبدعين وحثهم على البحث العلمي مثمنةً كذلك جهود اولياء امورهم وهيئاتهم التعليمية التي لاتالو جهداً في خدمتهم لتحقيق الهدف المنشود .