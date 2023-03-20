للذكور حملة شهادة الدبلوم في التخصصات الفنية ضمن الوظائف الخطرة والشاقة

أحمد مغربي

أعلنت شركة نفط الكويت عن توافر فرص عمل للكويتيين حديثي التخرج للالتحاق بالعمل في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لحملة شهادة الدبلوم في التخصصات الفنية للذكور فقط، وفق المادة 23 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 بخصوص الوظائف الخطرة أو الشاقة.

وجاء في إعلان التوظيف أن التخصصات المطلوبة هي: دبلوم مختبرات كيمياء تطبيقية، دبلوم صناعات كيميائية، دبلوم ميكانيكا إنتاج (هندسة التصنيع)، ودبلوم ميكانيكا قوى محركة.

وحدّدت «نفط الكويت» فترة الإعلان اعتبارا من غد 21 الجاري حتى 4 أبريل المقبل.

وشددت على أن تسلم الطلب لا يعنى قبوله.