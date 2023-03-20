عبدالعزيز الفضلي

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية أحمد الوهيدة، عن مواعيد الدوام المدرسي لشهر رمضان المبارك.

وأوضح ببيان رسمي لوزارة التربية أن وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان، أصدر قراراً بشأن توقيت الدوام المدرسي لشهر رمضان المبارك لجميع مدارس الرياض ومدراس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني والتعليم الخاص ( المدارس العربية ) ومراكز محو الأمية وتعليم الكبار ، على أن يتم العمل وفقاً لتوقيت الدوام والمرفق لكل مرحلة تعليمية للعام الدراسي 2022-2023 في شهر رمضان المبارك ، حيث يبدأ توقيت الدوام المدرسي من الساعه 9:30 صباحاً لرياض الأطفال وجميع المراحل التعليمية .

وأشار الوهيدة أن قطاع التعليم العام سيتولى إصدار النشرات التنظيمية الخاصة بالخطط الدراسية حسب كل مرحلة تعليمية للعمل بها خلال شهر رمضان المبارك ، كما تتولى إدارة مدارس التربية الخاصة إعداد جداول الدوام طبقاً لخطة كل مدرسة بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام في مدارسها موعد بدء الدوام في مدارس التعليم العام بمراحلها المختلفة .