وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو في زيارة دولة يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حاملا مبادرة للسلام لوقف الحرب في أوكرانيا.

وهي أول زيارة للرئيس الصيني الى روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا وأول زيارة الى موسكو منذ نحو أربع سنوات.

\وكان المتحدث الصحافي باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف أعلن، في وقت سابق، أن الزعيمين سيتطرقان إلى مبادرة السلام الصينية بشأن أوكرانيا.

وقال بيسكوف «إن الرئيس بوتين سيوضح للرئيس الصيني موقف روسيا من تسوية الأزمة الأوكرانية»، موضحا أن الزعيمين سيجريان محادثات ثنائية غير رسمية خلال مأدبة غداء، وسيجريان الثلاثاء المباحثات الرسمية وسيتم إعداد بيانات للصحافيين.

ووفقاً للخبراء، فإن الزيارة ستضع الأساس لتنمية العلاقات الصينية- الروسية في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تعميق التفاهم المتبادل بين موسكو وبكين حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.