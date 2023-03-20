أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، أهمية دعم الشراكة بين حكومة دولة الكويت وشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية وتبني التطبيقات بما يتناسب ومتطلبات رؤية (كويت جديدة 2035).

جاء ذلك في كلمة ألقاها الناهض اليوم الاثنين، بافتتاح فعاليات القمة الحكومة الذكية الثانية في الكويت والتي تستضيفها شركة (مايكروسوفت) بالشراكة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات احتفالا بالذكرى ال25 لتأسيسها في الدولة وتهدف إلى تسريع تبني التقنيات الذكية للنهوض بالتحول الحكومي الرقمي وإطلاق عدة مبادرات مع جهات حكومية.

وقال الناهض "نجتمع اليوم لرسم خارطة طريق المستقبل الرقمي للكويت ونحن دائما ما ندعم الشراكة بين حكومة دولة الكويت وشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والتي نتج عنها إنشاء وتطوير الكثير من مشاريع البنية التحتية التكنولوجية والمبادرات الهادفة لوصول الكويت الى اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة والتكنولوجيا الذكية مثل السحابة والذكاء الصناعي والبيانات والروبوتات وغيرها".

وأضاف "نسعى دائما لتحقيق الانجازات في مجال التحول نحو الرقمنة الشاملة" معربا عن سعادته لقيادة طموح الدولة في هذا المسار والتوسع على مستوى المنطقة والعالم لتحقيق رؤيتها في تطوير قدرات رأس المال البشري في مجال الاقتصاد الرقمي وفي إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ عملية التحول الرقمي الشامل.

وأوضح أن العالم يتغير بسرعة فائقة وأن التحول الرقمي جزء من هذا التغيير مؤكدا مواصلة جهاز تكنولوجيا المعلومات لتسريع عجلة التحول من خلال الوصول وإنشاء بنى تحتية داعمة تواكب التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن عملية التحول الرقمي تزيد من عوائد الاستثمار وتسهم في تعزيز اقتصاد وطني متنوع ومستدام وصولا إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد المعرفي بتحقيق الرخاء والرفاهية للجميع على المستويين الإجتماعي والاقتصادي.

من جانبه قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتكليف الدكتور عمار الحسيني في كلمة مماثلة إن دولة الكويت حققت خطوات جادة تجاه التحول الذكي باعتمادها التقنيات الذكية والمتطورة للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات القطاع الحكومي ورفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها فضلا عن تسريع أجندة التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية في رؤية الكويت 2035.

وأكد الحسيني أنه خلال الأشهر القليلة الماضية قام الجهاز المركزي بالشراكة مع مايكروسوفت بإطلاق مبادرات هامة لدعم تسريع أجندة التحول الرقمي في القطاع الحكومي ومنها (مركز التميز للإنتاجية الرقمية) لزيادة الإنتاجية والفعالية المؤسساتية من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية والاستفادة من برامج (مايكروسوفت 365) وتطبيق (ذا هب) المنصة الرقمية التي تقدم تجربة جديدة لتبادل المعلومات وطلب الخدمات الرقمية داخل الجهات الحكومية.

من جهته أكد المدير العام للقطاع الحكومي لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا إيهاب فوده في كلمة مماثلة التزام الشركة تجاه دولة الكويت حكومة ومؤسسات وشعبا من خلال توفير التكنولوجيا الآمنة والحلول الذكية لتمكين المؤسسات الحكومية والشركات من مختلف القطاعات.

وقال فوده إن فعاليات القمة شهدت الإطلاق الرسمي للتعاون المشترك بين وزارة النفط الكويتية ومايكروسوفت (المبادرة الرقمية البيئية) التي تهدف إلى خلق منصة حوار مشترك لمناقشة وبلورة خارطة طريق المبادرة لمشروع رقمي وبرنامج نفطي بيئي متطور يتم الاستفادة منه في المحافظة على الثروة البترولية والاستدامة البيئية عبر تقنيةالذكاء الاصطناعي.

من جانبه قال وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح في كلمته إن إطلاق (المبادرة الرقمية البيئية) له أهمية بالغة في التشجيع على استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي في القطاع النفطي وتعزيز خطى الكويت نحو ثروة بترولية مستدامة.

وشدد الشيخ نمر الصباح على ضرورة وضع خارطة طريق للاستدامة وتحديد الخطوات اللازمة للقطاع النفطي بشكل خاص والحكومة بشكل عام في ظل تحول العالم للاستغناء عن مصادر الوقود التقليدية والتحول للمصادر المتجددة من خلال الاستثمار في الحلول الرقمية لضمان الاستدامة.

من ناحيتها قالت المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون الإعاقة الدكتورة بيبي العميري في كلمة لها "نعمل مع مايكروسوفت على تنفيذ المبادرة الرقمية لأصحاب الهمم من خلال ثلاثة محاور".

وأضافت العميري أن المور الأول هو تمكين أكبر عدد ممكن من أصحاب الهمم على استخدام التقنيات من خلال تفعيل الخصائص اللازمة في حلول مايكروسوفت خاصة (ويندوز) و(مايكروسوفت 365) و(تيمز).

وأوضحت أن المحور الثاني تقييم المواقع الالكترونية الحالية للجهات الحكومية وتقديم التوصيات المقترحة لجعلها أكثر ملائمة لأصحاب الهمم أما المحور الثالث فهو رفع مستوى الوعي وتطوير المهارات من خلال برامج التدريب وورش العمل.

من جانبه قال المدير العام لمايكروسوفت في الكويت علاء الدين كريم في كلمته إن دولة الكويت تعزز جهودها في مجال تبني الخدمات التكنولوجية الحديثة وتواكب المستجدات التقنية في مجال التقنيات الذكية.

وأضاف كريم أن مايكروسوفت كثفت مساعيها بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتوفير التقنيات الذكية مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لإكمال مسيرة التعاون مع الحكومة لتحسين حياة المواطنين وتعزيز جهود الاستدامة وتطوير البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

وركزت القمة على عرض الانجازات الطموحة للمؤسسات في مختلف القطاعات التي كرست حلول التكنولوجيا والقدرات الرقمية لابتكار خدمات متطورة تعمل على تعزيز مستوى تنافسيتها تخللها إطلاق عدد من المبادرات مع جهات حكومية.

وشهدت القمة مشاركة واسعة شملت كبار المسؤولين وخبراء تكنولوجيا المعلومات العاملين في مختلف الجهات الحكومية الكويتية.