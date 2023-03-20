أعلنت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين في الإمارات العربية المتحدة، عن اكتشاف أقدم مدينة لصيد اللؤلؤ في الخليج العربي والتي ازدهرت خلال الفترة ما بين أواخر القرن السادس إلى منتصف القرن الثامن الميلادي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الإثنين ، جاء ذلك خلال أعمال التنقيب الأثري بجزيرة السينية في موسمها الثالث، مشيرة إلى أن المدينة تقع بالقرب من الدير المسيحي القديم (دير السينية) الذي تم اكتشافه العام الماضي.

وأوضحت رانيا قنومة رئيس قسم الآثار بالدائرة، أن مدينة صيد اللؤلؤ المكتشفة بجزيرة السينية تبلغ مساحتها 12 هكتارا وتعد مميزة نتيحة اكتشافها خلال الحفريات الأثرية المنظمة في موسم التنقيب .2023

وتشير مستجدات أعمال البحث والتنقيب الأثري إلى أن هذه المدينة واحدة من أكبر التجمعات العمرانية الباقية على الإطلاق في الإمارات، والتي يمكن مقارنتها بازدهار مدينة جلفار برأس الخيمة في العصور الوسطى، وتضم مدينة صيد اللؤلؤ بجزيرة السينية عددًا كبيرًا من المنازل مما يشير إلى وجود آلاف السكان الذين عاشوا فيها آنذاك.

وتؤكد الاكتشافات أن الذين عاشوا آنذاك قد بنوا منازلهم بجوار مستوطنة صيد اللؤلؤ حيث أن اللؤلؤ كان يعد الصناعة الرئيسية في المدينة نتيجة اكتشاف مساحة كبيرة من مخلفات المحار المفتوحة والمهملة مقابل المدينة والعثور على العديد من اللآلئ في الحفريات وأقدم "مغطس" مؤرخ منذ أكثر من 1300 عام مما يجعله دليلاً واضحًا على أن صيد اللؤلؤ كان نشاطًا رئيسيًّا في المنطقة.