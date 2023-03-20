بإطلالة غنائية فريدة من نوعها، تلتقي السلطانة فلة الجزائرية مع الموسيقار حلمي بكر في رائعة غنائية بعنوان «ياخدوك» ستكون حدثا في عالم الغناء اليوم.



وكان الموسيقار بكر قد نوه مررا وتكررا بمقامات فلة الصوتية وتمايزها على الساحة الغنائية وبثقافتها موسيقيا وإجادتها العزف على عدة الآلات ما توجها مطربة على عرش الغناء بخصوصية وتفرد.

كتب الأغنية ولحنها الموسيقار حلمي بكر ووزعها د.إيهاب عبدالسلام، وصدرت حاليا بالأسواق وعلى منصات التواصل الاجتماعي والإذاعات، وهي من إنتاج «العنود برودكشن»، وتعتبر العمل الغنائي الثالث لفلة مع الشركة بعد «كلو بشدتك سابك» و«بتأسف على التأخير».