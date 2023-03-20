الكويت في طليعة دول الخليج في استخدام تقنية الأيروبونك

الزراعة بهذه التقنية في مساحة متر مربع واحد تنتج ما يعادل الزراعة في 24 متراً مربعاً بالطرق التقليدية

الشمالي: «الروبوتات المتنقلة» توفر 97٪ من الماء بطاقة أقل وتوفر إنتاجاً يومياً على مدار فصول السنة

منتج الخس من مشروع «الحياة الخضراء» بالإمكان الاحتفاظ به لمدة تفوق أسبوعين ويبقى طازجاً

أسامة دياب



شدد السفير السويسري لدى البلاد د. تيزيانو بالمليللي على ضرورة العمل على تأمين الأمن الغذائي في كل بلد، مشيرا إلى شهرة ونجاح التكنولوجيا السويسرية الزراعية الحديثة عالميا.



جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير بالمليللي خلال حفل أقامه لتذوق باكورة إنتاج إحدى المزارع الكويتية التي استخدمت التقنيات السويسرية، في مشروع «الحياة الخضراء»، الذي يعتبر أول مشروع للزراعات الذكية بالزراعة الهوائية في الكويت، بحضور عدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية، إضافة الى عدد من المهتمين بتلك التقنيات والمواطنين.



وذكر ان هذا المشروع يهدف في الدرجة الأولى إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير منتجات زراعية صحية وعالية الجودة باستخدام أقل كمية من مياه الري وبالاستعانة بأحدث الأساليب التكنولوجية تطورا في العالم، والتي تسمى تقنية الأيروبونك.



وأشار السفير بالمليللي إلى أن الإنتاج الزراعي عبر هذه التقنية في مساحة متر مربع واحد تعادل الزراعة في 24 مترا مربعا بالطرق التقليدية، لافتا إلى أن هذا المشروع جيد للكويت التي كانت في طليعة دول الخليج باستخدام هذه التقنية والتي قد تسمح لها بإمكانية تصدير هذه المنتجات الى الدول القريبة مستقبلا.



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مشروع «الحياة الخضراء» عادل الشمالي إن «جائحة كورونا كشفت أهمية الحفاظ على البيئة والأمن الغذائي».



وأضاف بمناسبة تذوق أول إنتاج لـ 5 أنواع من الخس عبر «الحياة الخضراء»، ان المشروع «يعتمد على فلسفة إيجاد البديل في مجالي الزراعي والأمن الغذائي»، لافتا إلى «أنه بعد بحث طويل وجدنا تقنية مميزة في سويسرا وهي الزراعة الهوائية، بعدما قاموا بتطويرها بحيث تكون متحركة وفق نظام آلي وتكنولوجيا متطورة».



وأشار إلى أن «هذه التقنية تتحكم آليا بحجم المنتج ووزنه، حسب رغبة المطاعم أو المستهلك»، لافتا إلى أن «هذه المحاصيل الناتجة عن هذه التقنية تخلو تماما من أي مواد كيماوية او مبيدات حشرية، إذ بإمكانك قطف المنتج وأكله من دون غسيل، لأنه آمن للغاية وذو جودة عالية جدا».



وقال الشمالي: «إذا كانت سويسرا مهتمة بالمياه، فماذا عن الكويت»؟، مضيفا «هذه هي فكرتنا التي بدأت عندما فكرنا في الأمر، هو نظام الروبوتات المتنقلة من سويسرا وهذه التقنية توفر 97٪ من الماء، وبطاقة أقل، والأهم هو أن لدينا إنتاجا مستمرا ويوميا على مدار فصول السنة».



وعن تلبية السوق الكويتي، أوضح الشمالي أن «حجم السوق الكويتي كبير جدا، وهو الثالث في استيراد الأعشاب من هذا النوع بعد الولايات المتحدة وفرنسا، إذ نتكلم عن سوق تبلغ مبيعاته 80 مليون دينار».



وقال: «مزرعتنا القائمة على أرض مساحتها 7500 متر، لا تلبي إلا نحو 3% من السوق المحلي، لأن 90% من موادنا الغذائية التي نستهلكها، مستوردة من دون أن نعرف نوعية المبيدات المستعملة في عملية ري هذه المواد الغذائية، الأمر الذي يشكل أيضا خطرا بشكل مباشر على البيئة بسبب الشحن جوا وبحرا وبرا».



وزاد: «فكرتنا هي أخذ منتج طازج ويومي من المزرعة إلى المستهلك»، مشددا على أن «الأسعار تنافسية 100% مع المنتج المماثل المستورد»، قال الشمالي إن «الشيء المهم بالنسبة لنا، هو أن عدد الموظفين العاملين في هذه المزرعة هو 5 أفراد فقط للرصد والتحقق والضبط، فيما باقي المزرعة آلي من دون أي تدخل بشري».



ولفت الشمالي إلى أنه «توجد لدينا 5 أنواع من الخس»، مشيرا إلى أنه «بإمكاننا كذلك زراعة كل أنواع الورقيات إلى جانب أنواع الأعشاب»، معتبرا أن «هذه الشركة هي مفخرة للكويت».



وأوضح «أن الشركة بدأت العمل في 2021، وخلال سنة واحدة، بدأ المشروع ينتج بكميات إضافية عما كان متوقعا، حيث فاق إنتاجنا نسبة 110% عن الرقم الذي كنا نتوقعه، وهو 80%»، مشددا على أن منتج الخس من مشروع «الحياة الخضراء» بالإمكان الاحتفاظ به لمدة تفوق أسبوعين، ويبقى طازجا ولا تتساقط أوراقه ويحافظ على جودته، وذلك بسبب عدم استخدام مبيدات الآفات.



مميزات تقنية الأيروبونك:



- توفر 97% من المياه.



- لا تحتاج إلى طاقة كبيرة.



- إنتاج متواصل في جميع الفصول.



- التحكم بحجم ووزن المنتجات.



- طول حياة المنتج كونه زرع في نفس الدولة.