الخالدي: السبيعي رسّخ سياسة الباب المفتوح أمام جميع العاملين ونزلاء القطاع



بشرى شعبان



في لفتة وشكر وعرفان من قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون نظم القطاع حفلا تكريميا للوكيل السابق للقطاع مسلم السبيعي، تقديرا لكل ما قدمه خلال رحلة عمله الطويلة في الوزارة.



استهل الحفل بكلمة وجدانية لعريف الحفل مدير إدارة الحضانة العائلية د.خالد العجمي أكد فيها على سمو العلاقة التي جمعت السبيعي مع موظفي القطاع.



وألقى وكيل قطاع الرعاية بالتكليف حمد الخالدي كلمة عدد خلالها موقف المحتفى به خلال مسيرته الطويلة بالعمل لاسيما في قطاع الرعاية الاجتماعية، حيث رسخ سياسة الباب المفتوح أمام جميع العاملين ونزلاء القطاع ومبدأ الطيبة والتفهم والتفاني بالعمل إلى جانب الحسم والشدة المطلوبة لتقويم الأداء الوظيفي.



وأضاف الخالدي: بصمات المحتفى به واضحة ومستمرة في القطاع ومسؤولو القطاع مستمرون بالعمل وفق النهج الذي غرسه السبيعي في نفوس العاملين بمختلف المسميات الوظيفية.



واستعرض الخالدي تجربة قيادة السبيعي للقطاع خلال جائحة كورونا. وختم بشكر المحتفى به بالقول «كفيت ووافيت» أبو محمد، وفقك الله في مسيرتك وسط أسرتك وأهلك وأبنائك.



من جهته، أشاد رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري في العلاقة المتميزة والصريحة بين النقابة والوكيل المحتفى به ومواقفه الحاسمة تجاه جميع القضايا التي تخص وتخدم موظفي الوزارة، متوجها بالقول: اختلفنا في قضايا وعالجتها بسمو أخلاقك وكنت مدرسة في التعامل مع الاختلاف في وجهات النظر.



هذا، وأثنى الوكيل المساعد المتقاعد في وزارة الشؤون حسن كاظم على تجربة العمل مع المحتفى به، وقد تناوب مديرو الإدارات والمراقبون وموظفو قطاع الرعاية في تعدد تجارب العمل مع المحتفى به.



وتوجه المحتفى به الوكيل المساعد المتقاعد مسلم السبيعي بالشكر الى جميع العاملين في قطاع الرعاية وموظفي الوزارة على هذا التكريم، معتبرا أن اتصال أي موظف به هو تكريم له، مؤكدا أن رأسمال الإنسان هو شبكة العلاقات الإنسانية التي تستمر معه طوال حياته، وهي الغنى الحقيقي في الحياة.



ولم يغفل السبيعي عن توجيه تحية لوسائل الإعلام، لاسيما الصحف التي كانت مرآة عملهم والعون له خلال توليه المسؤولية. وختم الحفل بتقديم درع تكريمية وهدايا من مختلف إدارات القطاع.