عبدالحميد الخطيب

زخم درامي كبير يشهده شهر رمضان المبارك هذا العام من خلال الإنتاجات الكثيرة للمسلسلات الكويتية والخليجية، والتي يشارك فيها ألمع النجوم الكبار والشباب الذين يثرون الأعمال الدرامية بإبداعاتهم وقدراتهم الفنية المميزة.

واتضحت ملامح المنافسة بين الشاشات الفضائية بإعلان العديد منها عن المسلسلات التي ستعرض عليها، وقد جاءت متنوعة بين التراجيدي والكوميدي والتاريخي والفانتازي.

وتيسيرا على قراء «الأنباء»، نورد لهم في السطور التالية أهم تلك الأعمال الخليجية والعربية وقنوات عرضها حتى يتسنى لهم متابعتها دون عناء: