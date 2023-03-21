أسامة دياب



وصف القائم بالأعمال في السفارة الأميركية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر أداء فرقة STEP AFRIKA في العرض الذي قدمته على مسرح دار الآثار الإسلامية في اليرموك بالرائع، مشيدا بالإقبال الكبير من جانب المواطنين والمقيمين على حضور عروض الفرقة.



وأوضح هولتسنايدر في تصريحات للصحافيين على هامش العرض أن عروض الفرقة في الأفنيوز ومدرسة دسمان ودار الآثار الإسلامية نالت استحسان الجمهور وتفاعل معها بشكل ملحوظ.



وأشار إلى أن فرقة STEP AFRIKA والتي تأسست عام 1994 وهي من أكبر فرق الأميركيين من أصل أفريقي وتعكس التنوع في الثقافات في المجتمع الأميركي، لافتا إلى حرص السفارة على دعم وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين كجسر من جسور التواصل يوفر أرضية مشتركة للتفاهم.