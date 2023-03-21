صالح العثمان: 2022 عام من النجاحات المذهلة للشركة أقدمت فيه على تنفيذ مشاريع طموحة

الشركة تسير بخطى ثابتة واستطاعت تحقيق خطوات كبيرة سواء على مستوى التشغيل أو الإدارة



عقدت شركة المرافق العمومية اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 39 للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، وذلك برئاسة رئيس مجلس الإدارة د.محمد العبدالجادر، وحضور الرئيس التنفيذي للشركة م.صالح العثمان وممثلي الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة.



وقد اعتمدت الجمعية العمومية للشركة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022، بالتعاون مع مكتب رودل للمحاسبة، وأقرت توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 100% من رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.



وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيقها أعلى الأرباح والبالغة 7.55 ملايين دينار لعام 2022، حيث وصف رئيس مجلس الإدارة هذا الإنجاز بقوله: «انها سنة تاريخية للمرافق، ونمو الأرباح الذي سجلته الشركة يعتبر رقما قياسيا لم تسجل مثله الشركة منذ 40 عاما».



وأوضح العبدالجادر أن الشركة تحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام، كما أكد أن المرافق نجحت في إدارة عدد من المشاريع من حيث تحسين الأداء، ومواكبة التطورات التكنولوجية، وتوسيع دائرة الأنشطة التي تقوم بها.



وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، قال: «المرافق العمومية تنفذ مشاريعها التنموية بمعايير عالمية وأعمالها تشمل تشغيل وإدارة وصيانة المباني الخدمية، والمجمعات التجارية ومدن العمال السكنية، ومواقف السيارات متعددة الأدوار، إضافة إلى إدارة المرافق التخزينية».



وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن شركة المرافق التابعة للهيئة العامة للاستثمار لا تنافس القطاع الخاص، ولكن تتكامل معه من خلال الخدمات التي تشرف عليها وتقدمها له من خلال المناقصات والممارسات.



التحول الرقمي



وعن التحولات التي أحدثتها الشركة، لاسيما التحول الرقمي وإعادة الهيكلة الشاملة، قال العبد الجادر إن الشركة أطلقت موقعها الإلكتروني الجديد في عام 2022، والذي يأتي ضمن إعادة الهيكلة، بغية تعزيز المكانة التشغيلية للشركة لتكون من الرواد في تقديم خدمات متكاملة لقاعدة كبيرة من العملاء، سواء الأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية.



وفي إطار التعاون المتواصل بين شركة المواقف العمومية وبلدية الكويت، دشنت الشركة العام الماضي أول موقف سيارات بدون تذاكر، ويأتي هذا التعاون الثاني استكمالا للتعاقد المباشر الذي أعلنت عنه الشركة وجاء بناء على توصيات مجلس الوزراء بخصوص تسليم وتشغيل مشروع مواقف السيارات بالكويت، وهو من المواقف الذكية، حيث إنه مزود بأجهزة وكاميرات مراقبة للرصد بالمتابعة التي تستخدم طريقة التعرف على لوحة السيارة لتوفير المزيد من الأمان.



تطوير سوق الذهب



وتطرق رئيس مجلس الإدارة إلى تطوير سوق الذهب المركزي بالمباركية، الذي تبلغ مساحته 2623م2، والذي يضم 149 محلا تجاريا ومكاتب لوزارة التجارة، ويندرج مشروع تطوير سوق الذهب ضمن محاور تطوير مرافق الشركة وسعيها لتسجيله على قائمة اليونيسكو بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كأحد معالم العاصمة المتميزة، وفقا لتوصية وتوجيهات مجلس الإدارة، حيث إن المرافق العمومية تقوم بعملية تطوير شاملة ضمن خطة متكاملة ورؤية واضحة للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الشركة.

والجدير بالذكر أن شركة المرافق العمومية تدير سوق الكويت المركزي للذهب والمجوهرات منذ عام 1984، وسبق لها أن قامت بتطويره.



وعن المدن العمالية، أضاف العبد الجادر أنه ضمن المشاريع التي أبرمتها الشركة، تم توقيع العقود الخاصة بإنشاء مجمعين تجاريين تبلغ مساحة كل مجمع 1375 مترا مربعا بحيث يحتوي المجمع الواحد على 15 محلا موزعة على جميع الأنشطة من مطاعم وسوق مركزي ومصبغة وصيدلية وغيرها، حيث تتوافر جميع المرافق الحيوية والبنية التحتية اللازمة.



المؤشرات المالية



وأشار العبدالجادر إلى أن إجمالي الموجودات لشركة إدارة المرافق العمومية ازداد في عام 2022 بمعدل يصل إلى 12.08%، فيما واصل إجمالي حقوق الملكية الارتفاع بمعدل نمو 17.09% عام 2022.



وأضاف: «بلغ إجمالي الإيرادات 13.84 مليون دينار عن عام 2022 مقابل 12.02 مليون دينار في 2021 بمعدل نمو 15.08%، فيما بلغ صافي الربح للشركة 7.55 ملايين دينار عن عام 2022 بمعدل نمو 14.07% مقابل 6.62 ملايين دينار خلال 2021، بينما بلغ إجمالي ربحية السهم 6.29 دنانير عن عام 2022، مقارنة بعام 2021 الذي حقق 5.521 دنانير بمعدل نمو 14.074%».



وأشار العبدالجادر إلى قيام الشركة بمعالجة أغلب ملاحظات الجهات الرقابية عن السنة المالية السابقة وقد حافظت الشركة على تلافي الملاحظات من خلال الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.



نجاحات مذهلة



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.صالح العثمان ان العام 2022 كان عاما من النجاحات المذهلة للشركة، التي أقدمت على تنفيذ مشاريع طموحة تعكس خطتها الاستراتيجية على أرض الواقع، بالإضافة إلى تطوير خدماتنا ومنتجاتنا على مختلف الأصعدة وتعزيزها رقميا لتزويد العملاء بأفضل تجربة.



وشدد العثمان على أن الشركة تسير في خطى ثابتة وفق الخطط التي وضعها مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية، وقد تمكنت من تحقيق خطوات كبيرة، سواء على مستوى التشغيل والإدارة، أو على مستوى الأداء والبيانات المالية، وذلك بفضل سياسة التطوير التي تم اتباعها مع خطة ترشيد محكمة، مما دفع الأداء التشغيلي والأرباح إلى مستوى قياسي غير مسبوق.



وختم العثمان حديثه، قائلا: «لقد ساهم كل فرد من أفراد الشركة بدعم نمونا والارتقاء إلى أعلى التوقعات، لا بل وتخطيها.

لقد أخذنا على عاتقنا تعزيز جميع خدماتنا من أجل هدف واحد، ألا وهو رضا عملائنا بما يعكس التزاماتنا بمواصلة التطور والنمو تحت شعار واحد وهو البحث عن الكمال دون أن نعرف الكلل، سواء بخطوات بسيطة أو بخطوات جبارة».



15 مليون مستخدم سنوياً لمواقف سيارات «المرافق»



فيما يخص مستوى رضا العملاء عن الخدمات من قبل الجمهور، قال د.محمد العبدالجادر ان شركة إدارة المرافق العمومية أقدمت على تكليف شركة متخصصة بعمل الاستطلاعات والدراسات لقياس تلك المستويات وما يطمحون إليه للوقوف على احتياجاتهم، فجاءت بجملة من التوصيات من بينها أن الغالبية العظمى من مستخدمي مواقف السيارات - ويبلغ عددهم 15 مليون مستخدم سنويا - عبروا عن رضاهم عن أداء الشركة من حيث حالة المواقف، والإضاءة، ونظافة وصيانة المواقف.



تدشين المرحلة الأولى للمرافق التخزينية بميناء عبدالله



تحدث العبدالجادر عن المرافق التخزينية بميناء عبدالله، حيث أكد أن العام المنصرم شهد تدشين المرحلة الأولى من المرافق التخزينية بالميناء على مساحة 500 ألف متر مربع، وفقا للعقد المبرم مع وزارة المالية وتحت إشراف الجهات الرقابية، وقد بلغت إيرادات هذه المرافق 141.63 ألف دينار على أن تشهد تضاعفا في السنة المقبلة.



كما أعرب العبدالجادر عن تطلعه لإنجاز هذا المشروع وبدء الإنتاج والعمل لقطف ثمار سنوات من العمل، مشيرا إلى أن إدارة المرافق العمومية تعاونت مع القطاع الخاص في جميع الدراسات الأولية والأعمال الإنشائية للبنية التحتية الأولية، لافتا إلى أن الشركة تتولى مهمة الإشراف على المشروع إداريا وماليا لصالح المستثمرين كمطور للمنطقة التخزينية.



وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع مرافق تخزينية مكشوفة وشوارع خدماتية وبنية تحتية للمستثمرين، وقد بدأت الشركة فعليا بتنفيذ طرقات بطول 155 ألف متر، كما تم تركيب 155 عمود إنارة، فضلا عن الكاميرات الحديثة والمتطورة للمراقبة مع وجود بوابات مركزية ومكاتب للإدارة، لافتا إلى أن عائد المشروع سيؤول إلى الدولة والخزينة العامة.