بشرى شعبان



أشادت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي بالجهود التي قامت بها الجهات والعناصر المشاركة في مشروع «مكشات» الترفيهي.



جاء ذلك خلال تكريم الوزيرة البغلي عددا من الجهات المشاركة والفرق التطوعية والشباب المشاركين في مشروع المكشات الذي يطل على الواجهة البحرية لشاطئ الصليبخات واستمر على مدار شهر.



وأكدت أن دعم شباب الكويت المبدعين ورعايتهم يأتي في مقدمة الأولويات تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية وتوجيهات مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن أبواب وزارة الشؤون مفتوحة دائما أمام الكفاءات الوطنية المبدعة لخدمة الكويت ورفعة شأنها وتحقيق التنمية والرفاه.