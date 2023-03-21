محمد الدشيش



شنت لجنة المخيمات الربيعية في بلدية الأحمدي حملتها الأولى لإزالة المخيمات الربيعية بعد انتهاء موسم التخييم، وذلك بعد أسبوع إضافي منحته البلدية كفترة لأصحاب المخيمات للمبادرة بإزالتها.



وقال عضو لجنة المخيمات الربيعية خالد الهبدان: إننا نقوم بالتعاون مع اللجنة المشكلة لإزالة هذه المخيمات المرخصة وغير المرخصة بمحافظة الأحمدي بإزالة جميع المخيمات المتبقية، وذلك حسب مرسوم قانون التخييم في الكويت، مضيفا أن الحملة مستمرة لإزالة جميع المخيمات في المحافظة ولا نستثني أحدا.



وقال أدعو أصحاب المخيمات للتعاون معنا في عملية نظافة مكان المخيم بعد إزالته حتى لا يخصم من مبلغ التأمين المودع لدى البلدية ويكون المكان نظيفا للمنظر العام تعاونا مع «الداخلية» لإزالة المخيمات للحد من استخدامها من قبل مخالفي الإقامة أو الخارجين على القانون.



من جهة أخرى، قال سلطان العنزي من الضبطية القضائية: تعاونا مع الفريق المشكّل من قبل مجلس الوزراء لهذا الغرض، وإجراءاتنا ستكون حسب القانون المطبق على المخيمات المخالفة.



وقد بدأت الحملة عند الساعة 8:30 صباحا من منطقة الشعيبة الجنوبية برئاسة عضو لجنة المخيمات الربيعية خالد الهبدان، والفريق المشكّل لإزالة المخيمات، وقد شوهد عدد كبير من أصحاب المخيمات يقومون برفعها من مكانها قبل وصول البلدية.