

صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق حسن الصفار الذي حدثنا عن بداياته البحرية مع والده، وأفضل مواسم صيد النقرور وأماكنه، وما هي الأسماك الحاضرة الآن، وأين يتواجد الشعم والنويبي، وأكثر ما يميز سمكة الچنعد، ومتى يكون موسمها، وما هي طرق صيدها، وأكثر الأسماك التي يستهدفها «الجق»، وأين تتواجد صغار الچنعد «الخباط» وكم يصل صولها، ولماذا الروبيان السعودي الأخضر المستزرع الأفضل بالصيد، كما أطلعنا الصفار علي ييمة السبيطي وأفضل أوقات حضوره وما هي المايات التي يضرب عليها، وأفضل أماكن تواجد الهامور والبالول، وما هي طريقة صيدهما، والرسالة التي قدمها للجهات المسؤولة لدعم هواية الحداق والشباب ومعلومات متنوعة عن مواسم الصيد، فإلى التفاصيل:



الحداق هواية من الهوايات البحرية الجميلة التي مارسها الأجداد والآباء قديما، وقد تولعت بالصيد منذ الصغر وكنت أذهب مع الوالد إلى الواجهات البحرية، وتعلمت منه كل شيء يخص البحر والصيد من شكة الييمة والموادع وحسبة المايات وانتقاء الخيوط والميادير المناسبة حق كل سمچة، وأيضا معرفة مواسم الأسماك، وبعد اكتساب الخبرة تطورت الأمور معي، وأصبحت أطلع مع نسيبي بطراد إلى المحادق الشمالية، وبعد أن تعلمت على الطراد اشتريت طرادا خاصا بي وبدأت أطلع مع الأصدقاء إلى الدفان خلال فصل الشتاء، وفي فصل الصيف نذهب إلى الحيشان.



صيد السبيطي صيفاً



ويضيف حسن الصفار: السبيطي سمكة ذكية تحتاج إلى أوقات معينة ومايات وييمة طرية، وهناك أوقات في فصل الصيف وخصوصا وقت الفجر وتيارات مائية ولعبته أوقات الحمل العود وأثناء دورة الماية من أدنى جزر إلى أعلى مد ويحتاج الى الميدار المناسب والأماكن الصخرية، بالنسبة للهامور والبالول يتواجدون بالطبعانات والأراضي الصخرية وصيده (محاياة) وييمته الجم والشعم ومزيزي صغير.



ويتابع الصفار: النقرور أوقاته من بداية شهر ابريل إلى منتصف شهر مايو مع السرايات وأماكن صيده في الركسة وطبعانة الفنطاس وطبعانة أم الفحم وطبعانة نيكلوس، أما بالنسبة للشيم فأوقاته شهر يوليو وشهر أغسطس والييم يميامة حية والمكان الدردود، وافضل الأماكن حاليا لصيد الشعم الحيشان، أما بالنسبة للنويبي الدفان وييمتهم ربيانة سعودية مستزرعة.



الچنعد صيدها تشخيط



ويضيف الصفار: الچنعدة من الأسماك الممتعة وصيدها فيه اكشن، كما أنها تتحلى بالقوة والسرعة وتأتي بأحجام كبيرة ويرغبها الحداقة وعلي وجه الخصوص الغواصين ومواسم صيدها من شهر أكتوبر إلى شهر أبريل وطرق صيدها بالتشخيط عن طريق الميرور والبورد والقفشة وتنصاد عن طريق (المحاياة) الطعم الحي السمك الصغير ويسمى صغير الچنعد (الخباط) ويصل طوله إلى مترين تقريبا ويتواجد حوالي الجزر الجنوبية في الغالب.



الجق تجربة ممتعة وناجحة



ويقول حسن الصفار: الصيد بالجق تجربة ممتعة وناجحة وطريقة جديدة تختصر الوقت وتصيد كل سمچة ويستخدم الجق في العادة على القارب في جميع فصول السنة للاستهداف الأسماك التي تكون في الغزر والعديد من أسماك القاع وفكرتها بسيطة عبارة عن شكل للسمچة الصغيرة مصنوع من الرصاص ومصبوغ بألوان مختلفة وعليه ميادير تجذب الأسماك من خلال الحركة والاهتزاز واللون واللمعة بحيث انه ينزل تحت الماي وتقوم برفعه بطريقة معينة ويحتاج إلى تجهيزات معينة مثل سنارة وخيط خاص وللأمانة طريقة جدا ممتعة وفعالة في الصيد، وأنصح الشباب بأن يجربون الجق.



ختامية



واختتم الصفار قائلا: أنصح الاخوة الحداقة بأن يتخذوا إجراءات السلامة قبل دخولهم البحر والتأكد من الأحوال الجوية وعدم المجازفة بالأجواء السيئة، وعدم مضايقة الحداقة الآخرين، كما أتمنى دعم هواية الحداق وتوفير التسهيلات للحداقة من قبل الجهات المعنية وتوفير المراسي والمسنات لهواة الحداق وعدم التضييق عليهم ودعمهم إعلاميا، فهي متنفس للشباب والكبار، ومن خلال ممارسة هواية الحداق تحمي المجتمع من الفراغ الذي يؤدي إلى بعض الظواهر السلبية، وأتمنى من جريدتكم الغراء أن تستمر بدعمنا ودعم مطالبنا، وربي يوفق الجميع.





