1.21 مليار دينار صافي أرباح البنوك.. و3.24 مليارات إيراداتها التشغيلية.. و118.4 ملياراً أصولها بنهاية ديسمبر 2022



علاء مجيد



حققت البنوك الكويتية العشرة نموا قويا بأرباحها الصافية خلال عام 2022، لتقفز بنسبة 37.7% إلى 1.21 مليار دينار، بالمقارنة بـ881.58 مليون دينار في 2021، ويأتي هذا النمو بالتزامن مع تحسن البيئة التشغيلية للبنوك والتخلص الواضح من تداعيات «كورونا» ومتحوراتها مع عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي والعمل بشكل طبيعي وسط انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المحجوزة في بيان الأرباح والخسائر.



واستحوذت البنوك التقليدية الخمسة التي أعلنت عن أرباحها على 60.1% من أرباح القطاع بـ 729.09 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية الخمسة على 39.9% من أرباح البنوك بـ 484.79 مليون دينار.



تصدر بنك الكويت الوطني أكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 509.28 ملايين دينار خلال عام 2022 وبنسبة نمو سنوية بلغت 40.5% مقارنة بـ 362.24 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021. تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ 357.71 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 47% مقارنة بـ 243.41 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.



وجاء في المرتبة الثالثة البنك التجاري الكويتي بـ73.58 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 34.7% مقارنة بـ54.63 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021، وحل رابعا بنك الخليج بقيمة 61.80 مليون دينار وبنسبة نمو 46.8%، وحل خامسا بنك بوبيان بـ 57.78 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 19%



وسادسا، جاء بنك برقان بقيمة أرباح بلغت بـ 52.13 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15%، وجاء في المرتبة السابعة البنك الأهلي المتحد بقيمة أرباح بلغت قيمتها 36.407 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية 16.6%، بينما حل في المرتبة الثامنة البنك الأهلي بقيمة أرباح بلغت 32.29 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 18.7%.



وجاء بنك وربة في الترتيب التاسع بأرباح بلغت قيمتها 19.28 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 20.8% ككل تلاه وفي المرتبة العاشرة جاء بنك الكويت الدولي KIB بقيمة أرباح بلغت 13.59 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 24.8% مقارنة بـ 10.89 ملايين دينار في نفس الفترة من عام 2022.



توزيعات البنوك



وعلى صعيد إجمالي التوزيعات النقدية وأسهم المنحة للبنوك الإسلامية والتقليدية، فقد بلغت881.31 مليون دينار مقسمة إلى 634.81 مليون دينار توزيعات نقدية على المساهمين و246.49 مليون دينار اسهم منحة.



ويأتي البنك الوطني في المرتبة الأولي من حيث التوزيعات النقدية واسهم المنحة على المساهمين بمقدار 302.09 مليون دينار مقسمة إلى 264.33 مليون دينار توزيعات نقدية و37.76 مليون دينار اسهم منحة.



تلاه بيت التمويل الكويتي «بيتك» اكبر البنوك الإسلامية بمقدار 334.12 مليون دينار مقسمة إلى 199.90 مليون دينار توزيعات نقدية و134.22 مليون دينار كأسهم منحة، وحل ثالثا بنك الخليج بقيمة توزيعات بلغت 48 مليون دينار مقسمة إلى 32 مليون دينار توزيعات نقدية و16 مليون دينار كأسهم منحة.



تلاه رابعا البنك التجاري بقيمة 47.29 مليون دينار وجميعها توزيعات نقدية، تلاه خامسا بنك بوبيان بقيمة 44.86 مليون دينار وجاء سادسا بنك برقان بقيمة 42.70 مليون دينار وجاء سابعا البنك الأهلي بقيمة 23.09 مليون دينار.



وفي الترتيب الثامن جاء بنك أهلي المتحد بقيمة توزيعات بلغت 18.01 مليون دينار وجميعها توزيعات نقدية فيما حل تاسعا بنك وربة بقيمة توزيعات بلغت 12 مليون دينار. وجاء في المرتبة العاشرة بنك الكويت الدولي KIB بتوزيعات بلغت قيمتها 8.95 ملايين دينار.



الإيرادات التشغيلية



ارتفـعـــت الإيــــرادات التشغيلية للبنوك الكويتية خلال عام 2022 بنسبة 14.21% لتصل إلى 3.24 مليارات دينار مقارنة بـ 2.83 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2021.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيرادات التشغيلية لعام 2021 بقيمة 1.07 مليار دينار، تلاها بنك الكويت الوطني بقيمة 1 مليار دينار وحل ثالثا بنك برقان بقيمة 232.05 مليون دينار، بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك بوبيان بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 201.36 مليون دينار، وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة 181.25 مليون دينار.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 171.56 مليون دينار، وجاء سابعا البنك التجاري بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 139.86 مليون دينار.



تلاه ثامنا الأهلي المتحد بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 90.82 مليون دينار، تلاه تاسعا بنك وربة بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 79.19 مليون دينار، وفي المرتبة العاشرة جاء بنك الكويت الدولي KIB بإيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 62.52 مليون دينار.



أجمالي الأصول



ووصل إجمالي الأصول للبنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى 118.43 مليار دينار بنسبة نمو 21.8% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2021 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 98.23 مليار دينار.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 36.96 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 69.7% مقارنة بـ 21.78 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. تلاه بنك الكويت الوطني بإجمالي أصول بلغ 36.33 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 9.3% مقارنة بـ 33.25 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.88 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 7%، وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.16 مليارات دينار وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.85 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 4.5%.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بإجمالي موجودات بلغ 6.42 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 14.1% تلاه سابعا البنك أهلي المتحد بإجمالي موجودات بلغ 4.71 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 3% وجاء ثامنا البنك التجاري بقيمة موجودات بلغت 4.31 مليارات دينار.



وحل تاسعا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 4.20 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 17.3% وعاشرا جاء بنك الكويت الدولي KIB في المرتبة التاسعة بإجمالي موجودات بلغ 3.58 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 14.2%.