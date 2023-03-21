

هبطت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، إلى أدنى مستوى في 15 شهرا مدفوعة بالمخاوف من أن الاضطرابات التي يتعرض لها القطاع المصرفي العالمي والزيادة المحتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قد تؤديان إلى ركود اقتصادي من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود.



وفي تعاملات متقلبة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسوية مايو 87 سنتا، أو 1.2%، إلى 72.10 دولارا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أبريل 85 سنتا، أو 1.3%، إلى 65.89 دولارا للبرميل، وانخفضت أيضا العقود الآجلة الأكثر تداولا لمايو 1.2%، إلى 66.11 دولارا للبرميل.



ونزل خاما برنت وغرب تكساس بنحو 3%، في وقت سابق وسجلا أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر من عام 2021، وهبط كل من الخامين القياسيين بأكثر من 10%، الأسبوع الماضي مع تفاقم الأزمة المصرفية.



ويأتي انخفاض أسعار النفط رغم التوصل لصفقة تاريخية يستحوذ بموجبها بنك (UBS) الأكبر في سويسرا على بنك كريدي سويس ثاني أكبر مصرف في البلاد، وذلك في مسعى لوقف تفشي الأزمة المصرفية عالميا.