

أعلن بنك وربة عن رعايته للفائزين بالمركز الأول في برنامج رواد للابتكار من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بعد اختتامه في نسخته الرابعة المخصصة لطلبة الجامعات في ديسمبر من العام 2022.



وتضمنت الرعاية مرافقة بنك وربة للفائزين في رحلتهم بزيارة مراكز الابتكار في إمارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة والتي استغرقت يومين، حيث قام الفائزون في اليوم الأول بزيارة مركز خبرة ماستركارد في مقرها الإقليمي للاطلاع على احدث التقنيات والخدمات المتوافرة لديهم في مجال التحول الرقمي.

وقال إردم شاكار، المدير الإقليمي لشركة ماستركارد في قطر والكويت: ملتزمون بتوظيف قدراتنا وتقنياتنا وخبراتنا من أجل دفع عجلة التحول الرقمي، الذي يمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية الكويت 2035، ونفخر بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في بنك وربة لتقديم رؤيتنا الخاصة ببناء مستقبل رقمي للجيل المقبل.

لقد كان شغف الفائزين في برنامج رواد الابتكار مصدر إلهام لنا، ونتطلع لرؤية مساهمة هؤلاء الشباب في صياغة الابتكارات التي ترسم مستقبلنا.



وفي اليوم التالي قام الفريق بزيارة مركز الابتكار في مركز دبي المالي للاطلاع على البيئة التنظيمية والبرامج التي يديرونها في مجال التكنولوجيا العالمية، بالاضافة الى ذلك قام الفريق بزيارة شركة فيرجن موبايل في إمارة دبي والتي شاركت الفريق الفائز بتقديم شرح تفصيلي لدور الشركة في مجال الابتكار الرقمي كما قام فريق فيرجن موبايل بتقديم ورش عمل «سكيل آب» عبر منصة «ماستركلاس» الرقمية الأميركية التي تقوم بعرض برنامج كلاس الخاص بريتشارد برانسون للفريق الفائز.



وتبلورت فكرة برنامج «رواد الابتكار» لتبني ابتكارات طلبة الجامعات من قبل بنك وربة والذي يعد الأول من نوعه في الكويت، والذي انطلق في نسخته الرابعة في 23 أكتوبر واستمر حتى 14 ديسمبر 2022 وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية والمساهمة في إطلاق الإمكانات الكامنة لدى طلبة الجامعات وتعزيز الثقافة الرقمية والمالية لديهم وكذلك دعم موظفي بنك وربة وإتاحة الفرصة لهم للعب دور أساسي في تعزيز مكانة البنك مع إمكانية التطور المهني.