رائد ترجمان: الناقلات ستعزز قدراتنا اللوجستية وتدفع أعمالنا قدماً نحو مزيد من التميز



أعلنت شركة شمال الخليج التجارية عن ضم ثلاث ناقلات سيارات جديدة لأسطول الشركة في خطوة تتوافق مع خطط الشركة لتوسيع أعمالها وتعزيز قدراتها في السوق. وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن رصد استثمارات كبيرة لدعم مشاريعها التي تستهدف ترسيخ موقعها كشركة رائدة في قطاع السيارات وضمان كل المصادر اللازمة للارتقاء بأعمالها وعلاقاتها مع العملاء إن كان على مستوى الأفراد أو الشركات. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات شمال الخليج التجارية رائد ترجمان: تعتبر إضافة ثلاث ناقلات سيارات لأسطول الشركة إنجازا كبيرا نعتز به، فهو من ناحية يعزز من قدراتنا اللوجستية، ويمنحنا مرونة أكبر في التعامل مع الشحنات التي تصلنا ويؤمن لنا الوسائل الضرورية للعمل وفق إيقاع سريع، ويوفر علينا الجهد والمال الناتج عن التأخيرات المحتملة، ومن ناحية أخرى يتماشى ضم الناقلات الجديدة مع خططنا المستقبلية ويدفع أعمالنا قدما وفق الرؤية المستقبلية التي نسعى إلى تحقيقها.



وأضاف: تحكم أعمالنا منظومة قيم تتمحور حول التميز والجودة وضمان أعلى مستويات رضا العملاء. وقد رصدت شركة شمال الخليج التجارية استثمارات بأكثر من 50 مليون دينار لتنفيذ مشاريع تستهدف تحقيق أهدافنا في توسع تواجدنا في السوق الكويتي وتعزيز دورنا كإحدى الشركات الرئيسية في قطاع السيارات. قمنا خلال العام الماضي بافتتاح واحد من أكثر مراكز الخدمة تطورا في الكويت على مساحة تناهز 12000 متر مربع، كما نقلنا مركز خدمة الأحمدي لمرافق جديدة، ولدينا مشاريع أخرى قيد العمل وأخرى قيد التطوير.



واستطرد قائلا: تعد شاحنات هيونداي من طراز XCIENT واحدة من أكثر ناقلات السيارات جودة واعتمادية على مستوى العالم. فهي تتميز بتصميم هندسي فائق الجودة مع هيكل من الفولاذ عالي الكثافة، ومجموعة حركة تمنحها أداء رائعا وقدرة كبيرة على المناورة مع ضمان أعلى مستويات الأمان، إلى جانب الاعتمادية العالية التي تميز جميع منتجات هيونداي.



وتتميز شاحنات XCIENT بتصميم قوي ومبتكر مع وظائف استثنائية. وقد تم تصنيع الهيكل من الفولاذ عالي الشد لتحمل أصعب التحديات في كافة البيئات، وتم تجهيزها بمحور خلفي عالي السعة يمنحها قدرة عالية على التحمل والثبات، كما تم تزويدها بمحرك من نوع D6CC41 (Euro4) بقدرة تصل حتى 410 أحصنة، ونظام تعليق نظام التعليق الهوائي الأوتوماتيكي (ECAS) ذي 4 أكياس. إلى جانب أنظمة ABS مع ASR (منظم مانع للانزلاق) الذي يمكّن للسائق من الحفاظ على ثبات اتجاه السيارة بالكامل في جميع الأوقات وتجنب المواقف الخطرة المحتملة، ونظام ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق) الذي ينقل السيارة إلى نقطة توقف آمنة وخاضعة للتحكم، كما يمكن للسائق ممارسة القيادة بسرعات عالية دون القلق بشأن الانزلاق أو فقدان السيطرة.





