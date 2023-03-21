

كشف البنك الأهلي الكويتي عن نتائج سحب «تفعيل خدمة الإشعارات الفورية» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 500 دينار، ضمن الحملة التي تهدف لتشجيع عملاء البنك على استخدام خدمة الإشعارات الفورية المتوافرة بشكل مجاني في تطبيق البنك، والمصممة لإرسال إشعارات فورية إلى العملاء حول المعاملات التي تتم على حسابهم.



وتم إجراء السحبين الأول والثاني للحملة في شهر فبراير ومارس، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وأسفرا عن فوز أناند كومار، وعادل عيسى بجائزة نقدية فورية بقيمة 500 دينار لكل منهما.



وتهدف هذه الحملة إلى تحفيز عملاء البنك الأهلي الكويتي، على الاستفادة القصوى من الخدمات المصرفية المقدمة من خلال التطبيق الخاص بالبنك، والتي شهدت تفاعلا واسعا من العملاء الذين قاموا بتفعيل هذه الميزة.



وفي حديثها عن نتائج السحب، صرحت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة: نبارك للفائزين بسحب حملة «تفعيل خدمة الإشعارات الفورية» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 500 دينار، ونشجع جميع العملاء على المشاركة في هذه الحملة وفي الحملات المستقبلية للحصول على فرصة للفوز بالجائزة النقدية، كما يعرب البنك الأهلي الكويتي عن امتنانه لولاء عملائه، ويعدهم بمواصلة تقديم الخدمات المصرفية المتميزة والحملات المبتكرة.



وأضافت أن حملة «تفعيل خدمة الإشعارات الفورية» هي إحدى المبادرات العديدة التي قام بها البنك، الذي يبحث باستمرار عن سبل جديدة للتعامل مع عملائه وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لهم.



وسيتمكن العملاء من خلال «خدمة الإشعارات الفورية»، من الاطلاع على مستجدات المعاملات الخاصة بهم بسهولة وبشكل مريح، فضلا عن مراجعة سجل المعاملات السابقة.



وتعتبر هذه الخدمة مفيدة للغاية، خصوصا بالنسبة للمسافرين الذين لا تتوافر لديهم خدمة التجوال أثناء السفر، إذ بإمكانهم الوصول إليها بمجرد الاتصال بالإنترنت عبر أي شبكة «Wi-Fi». ولتفعيل «خدمة الإشعارات الفورية» في تطبيق البنك الأهلي الكويتي، يتعين على العملاء اختيار «ملفي الشخصي» (My Profile) من القائمة الرئيسية بالتطبيق، ثم الضغط على «إعدادات» (Settings) ومن ثم اختيار «اعدادات الاشعارات الفورية» (Notification Setting)، ومن ثم تفعيل «خدمة الإشعارات الفورية» (Push Notification).



وشهد هذا العام زيادة قيمة الجائزة، ما يجعل المشاركة مجزية بشكل اكبر لعملاء البنك الأهلي الكويتي، إلى جانب تنظيم سحب إضافي قبل إسدال الستار على هذه الحملة، بحيث من المقرر إجراؤه في 2 أبريل 2023.



ويشجع البنك الأهلي الكويتي جميع عملائه على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة، والمشاركة في السحب القادم من خلال تفعيل «خدمة الإشعارات الفورية»، عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص به.