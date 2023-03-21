

يحيى حميدان



تنتظر الكويت «90 دقيقة من التحديات الكبيرة» مساء اليوم عندما يحل ضيفا على شبيبة الساورة الجزائري في ملعب «ميلود هدفي» بمدينة وهران، وذلك في إياب الدور الأول من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم.



ويستفيد «الأبيض» من فوزه ذهابا الأربعاء الماضي بهدف نظيف سجله البحريني محمد مرهون، وتطبق في البطولة العربية قاعدة «أفضلية الهدف خارج الأرض»، وبالتالي فإن الفريق الكويتاوي يحتاج للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف في حال تسجيله (1-2 على سبيل المثال) اليوم للتأهل، أما في حال خسارته بهدف نظيف بالوقت الأصلي فإن الفريقين سيتجهان لركلات الترجيح مباشرة، وتعني الخسارة بفارق هدفين خروج الكويت وتأهل الفريق الجزائري للدور التالي من التصفيات.

ويدرك «الأبيض» صعوبة مواجهة اليوم بغض النظر عن التفوق بهدف نظيف في لقاء الذهاب، لاسيما أن الساورة سيكون مدعوما بجماهيره في الملعب الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج.

ومن المنتظر أن يحافظ مدرب الكويت، البحريني علي عاشور، على تشكيلة لقاء الذهاب بتواجد ضاري العتيبي في حراسة المرمى، وفهد الهاجري والتونسي بلال عيفة وعلي حسين ومحمد فريح في خط الدفاع، وأحمد الظفيري والمغربي مهدي برحمة والبحريني محمد مرهون في وسط الملعب، والتونسي ياسين العامري والمصري عمرو عبدالفتاح «عموري» ويوسف ناصر في المقدمة، وفي حال وجود تغيير فإنه لن يتجاوز إشراك الهداف التونسي طه ياسين الخنيسي عوضا عن ناصر وذلك لمعرفته برتم فرق شمال أفريقيا.



في الجهة المقابلة، يمتلك شبيبة الساورة مجموعة من اللاعبين المميزين على الصعيد الفردي، لعل أبرزهم أيمن لحمري وأسامة بلطرش، ومن المتوقع مشاركة صانع الألعاب بن عمر ملال منذ البداية اليوم بعد دخوله بديلا في لقاء الذهاب بسبب عودته من الإصابة، كما يستعيد جهود مدافعه مروان خليفة الذي غاب عن رحلة الفريق الجزائري للكويت بسبب الإصابة، في حين يفتقد مدرب الساورة مصطفى جاليط لجهود الظهير الأيمن محمد أمين ويس بعد حصوله على البطاقة الحمراء في لقاء الذهاب.

وأسند الاتحاد العربي قيادة المباراة لطاقم تحكيم موريتاني مكون من حكم الساحة دحان ولد بيدا، ويعاونه يوسف محمد وبون أنجاي، والحكم الرابع بابكر صار.