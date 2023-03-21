

الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 23 سنة بقيادة المدرب البرتغالي إيميليو بيكسي، تحضيراته اليوم استعدادا لمباراته المقبلة أمام قرغيزستان التي ستقام في الـ 10:45 مساء غد على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، في أولى جولات البطولة الدولية الودية للمنتخبات الآسيوية تحت 23 سنة والتي تقام في الدوحة خلال الفترة من 22 حتى 28 الجاري، بمشاركة 10 منتخبات وهي: الكويت وقطر والإمارات، وكوريا الجنوبية، وتايلند، وفيتنام، وقرغيزستان، والعراق، وسلطنة عمان، والسعودية.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد «باريس 2024» والتي ستقام في الدوحة سبتمبر المقبل.



هذا، ويخوض «الأزرق» تدريباته اليومية على ملاعب جامعة قطر، وذلك بعد وصول بعثة المنتخب إلى الدوحة فجر أول من أمس، برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد جمال العتيبي. ومن المقرر ان يعقد اليوم المؤتمر الصحافي لمباراة منتخبنا وقرغيزستان في الـ 10:45 صباحا.