

هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر على نظيره العربي 62-60 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 8 نقاط من 4 مباريات في صدارة الترتيب، فيما وصل «الأخضر» إلى النقطة الخامسة في المركز الرابع.



وفي مباراة ثانية، أقيمت على ذات الصالة، فاز اليرموك على التضامن 84-75، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، وحصل التضامن على نقطة الخاسر ليصل رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأخير.



ويشارك في بطولة دوري الدرجة الأولى 5 أندية، هي: النصر، العربي، التضامن، اليرموك، والشباب، على أن يتأهل بطل الدوري مباشرة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، فيما يلعب صاحب المركز الثاني 3 مواجهات حاسمة مع صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الممتاز لتحديد المتأهل إلى «الممتاز».