

تنطلق في 28 الجاري دورة سعد التميمي الرمضانية الأولى لكرة قدم الصالات على صالة الشهيد فهد الأحمد بمنطقة الدعية وذلك بمشاركة 32 فريقا، وتستمر منافساتها حتى 6 أبريل.



وذكر مدير الدورة الإعلامي عبدالعزيز عطية أن اللجنة المنظمة للبطولة أكملت كل تحضيراتها لأفضل انطلاقة ممكنة للنسخة الأولى من الدورة، مضيفا: «نبارك للشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك، وعادة ما تشهد الأيام المباركة لهذا الشهر الفضيل إقامة العديد من الأنشطة الرياضية، وتسعى اللجنة المنظمة وبتوجيهات من رئيس اللجنة سعد التميمي إلى تنظيم دورة على درجة عالية من التميز لشباب الكويت الرياضي ومحبي كرة قدم الصالات، كما سيشارك في البطولة أفضل اللاعبين من محترفين ومحليين، بالإضافة إلى إقامة عدد من المباريات الاستعراضية التي تجمع خلالها نجوم منتخبنا الوطني لكرة القدم السابقين، والفنانين، والإعلاميين».



وذكر عطية أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز قيمة للفائزين، حيث سيحصل الفريق الفائز على 5 آلاف دينار فيما ينال الوصيف على 3 آلاف دينار، بالإضافة إلى تقديم العديد من الجوائز الثمينة يوميا للجماهير التي ستحضر مباريات الدورة.



وأشار إلى أن مباريات الدورة ستنطلق يوميا في تمام الـ 3 عصرا حتى الـ 5 مساء، وستقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، على أن تكون مدة المباراة الواحدة 20 دقيقة موزعة على شوطين.



من جهة أخرى، كشف عطية عن إقامة دورة «سعد التميمي» الرمضانية الأولى للبادل للمحترفين والهواة، حيث ستقام خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل على ملاعب «البادل أكاديمي»، وقد رصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة لأصحاب المركز الأول للمحترفين والهواة، حيث سيحصل الأول للمحترفين على 3 آلاف دينار فيما سينال الوصيف 1500 دينار، كما سيحصد الفائز بالمركز الأول في منافسات الهواة على 1500 دينار ووصيفه على 1000 دينار.