

اختتمت على شاطئ المارينا، بطولة غرب آسيا للترايثلون، والتي نظمها النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون بمشاركة واسعة من أبطال وبطلات اللعبة بمختلف الأعمار.



وخلال البطولة، حققت نجلاء الجريوي وهدى الصالح المركزين الثاني والثالث في فئة سبرنت المحترفات، وفي فئة سوبر سبرنت سيدات حققت فيّ الملا المركز الثاني، وجاءت لولوة الرفاعي ثالثة، كما حقق سلمان الصفار لقب سوبر سبرنت رجال، وفي منافسات سبرنت فرق، فقد حقق المركز الأول فريق الفيش برغر الكويتي وحل ثانيا منتخب الكويت كما جاء فريق وزارة الداخلية الكويتي ثالثا.

وأقيم على هامش البطولة، اجتماع اتحاد غرب آسيا للترايثلون، حيث قرر الاتحاد تشكيل لجنة فنية يشارك بها من الكويت رابعة الهاجري مع اعتماد عقد الاجتماع المقبل لإدارة اتحاد غرب آسيا في البحرين.