

يحيى حميدان



أكد مدرب الكويت، البحريني علي عاشور، أن لقاء اليوم أمام شبيبة الساورة الجزائري في إياب الدور الأول من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية لن يكون سهلا، نظرا لقوة المنافس حسب ما رأيناه منه في لقاء الذهاب أو من خلال تحليلنا الدقيق لنقاط قوته وضعفه.



وبين عاشور في تصريح من الجزائر أن العديد من الأمور ستكون في صالح الساورة، منها الأرض والجمهور واعتيادهم على درجة الحرارة، إلا أننا سنكون مطالبين ببذل أقصى جهد ممكن للخروج بنتيجة إيجابية تؤهلنا للدور التالي من التصفيات.



وأشار عاشور إلى أن «الأبيض» مستعد ودائما ما يلعب للفوز ولن نفكر في اللعب بطريقة دفاعية لكسب التعادل، ونحن بحاجة إلى التركيز من جانب اللاعبين وتطبيق الأمور الفنية المطلوبة منهم حسب دراستنا لنقاط ضعف الساورة.