أشعل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش موجة غضب عربي وفلسطيني كبير بعد تصريحات مثيرة للجدل أنكرت وجود تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا حتى وجود الشعب الفلسطيني، ونشر خريطة لاسرائيل تضم الحدود الاردنية.



وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات في كلمة بمؤتمر خلال زيارة لفرنسا الأحد، وأثار الوزير نفسه غضبا عالميا في وقت سابق من هذا الشهر عندما دعا إلى «محو» بلدة فلسطينية.



وسمع الوزير وهو يقول في مقطع مصور من الكلمة تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي «هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني».



ووقف سموتريتش أثناء إلقائه الكلمة إلى منصة مغطاة بما يبدو أنه نسخة مختلفة من العلم الإسرائيلي تظهر دولة إسرائيلية بحدود موسعة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة والأردن.



وقال متحدث باسم سموتريتش، وهو رئيس أحد الأحزاب الدينية القومية المتطرفة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليميني المتطرف، إن العلم وضع كزينة من قبل منظمي المؤتمر وإن الوزير كان ضيفا.



وألقى سموتريتش كلمته في اليوم نفسه الذي عقد فيه اجتماع خماسي التقى فيه مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون واردنيون واميركيون ومصريون في منتجع شرم الشيخ لوقف التصعيد قبل حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي.



وندد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بتصريحات سموتريتش، قائلا إنها بمنزلة تحريض على العنف.



وقال بيان منفصل لوزارة الخارجية الفلسطينية، إن الزعماء الإسرائيليين، من خلال «التصريحات والمواقف التحريضية التي يطلقها أكثر من مسؤول رسمي في الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ووجوده وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في أرض وطنه.. تؤكد الوزارة أن هذه المواقف تعكس العقلية الاستعمارية الظلامية.. وتخلق مناخات لنمو التطرف والإرهاب اليهودي ضد شعبنا».



ونددت وزارة الخارجية الأردنية باستخدام الوزير المتطرف خريطة تضم حدود الأردن، معتبرة انه «تصرف تحريضي أرعن»، كما أدانت «التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة إزاء الشعب الفلسطيني وحقه في الوجود»



وطالبت الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح إزاء تصرفات سموتريتش المتطرفة وتصريحاته الحاقدة.



واستدعى الأردن السفير الإسرائيلي للاحتجاج على تصريحات وسلوك سموتريتش.



كذلك ادانت وزارة الخارجية المصرية تصريحات الوزير الإسرائيلي«التحريضية المرفوضة».



وشدد السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسؤولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.



واعتبر السفير أبوزيد أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.



كما دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل امس الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من تصريحات الوزير الاسرائيلي.



وقال بوريل للصحافيين في بروكسل إن تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش «لا يمكن التغاضي عنها بالتأكيد»، وأضاف بوريل «أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التعليقات والبدء في العمل مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر».



وتابع «يجب أن أستنكر هذه التعليقات غير المقبولة للوزير سموتريتش. إنه لمن الخطأ، إنه عدم احترام، إنه أمر خطير، وإنه غير مجد قول مثل هذه الأشياء في وضع متوتر بالفعل».