انضم مايك بنس إلى قائمة منافسي رئيسه السابق دونالد ترامب على بطاقة الحزب الجمهوري لخوض السباق نحو البيت الأبيض في 2024، في وقت عاد ترامب الى أساليبه القديمة لشد عصب أنصاره، داعيا إياهم إلى التظاهر اليوم بدعوى احتمال اعتقاله في قضية ما يسمى «الأموال الصامتة» لرشوة ستورمي دانيالز ومنعها من الإدلاء بشهادة ضده.

وبعد دعوته أنصاره للتظاهر اليوم الثلاثاء بسبب تلك القضية، شن ترامب هجوما عنيفا على مدعي عام مانهاتن آلفن براغ الذي يحقق في القضية، متهما إياه بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2024.



كما اتهمه بخرق القانون لاعتماده على «شهادات مشوهة» لمحاميه السابق مايكل كوهين. وقال ترامب على حسابه في موقع «تروث سوشيال» الذي يمتلكه ان براغ يستخدم تلك الشهادات لـ «اضطهاد، واتهام، ومحاكمة الرئيس السابق، والمرشح الرئاسي الحالي المتقدم بشكل كبير». وذهب أبعد من ذلك داعيا إلى محاسبة براغ بجريمة ما وصفه بـ «التدخل في الانتخابات الرئاسية». في المقابل نقلت معلومات صحافية ان المدعي العام براغ أكد أنه لن يتم «التسامح» «مع أي محاولة ترهيب» أو تهديد.



وقد هب العديد من الجمهوريين للدفاع عن ترامب ضد ما وصفوه ملاحقة «سياسية»، فيما عبر الديموقراطيون من جانبهم عن قلقهم من أن تؤدي دعوات الملياردير للتظاهر إلى أعمال عنف جديدة يقوم بها مناصروه على غرار اقتحامهم الكونغرس، حتى نائبه السابق ومنافسه القادم مايك بنس، قدم دعمه للملياردير الجمهوري في موقف لا يخلو من التناقض في مسعى لتحسين صورته أمام القاعدة الجمهورية، معتبرا أن الملاحقات القضائية بحق ترامب تجري «بدافع سياسي». وأضاف انه ذهل بفكرة انه يمكن توجيه تهم الى رئيس سابق من قبل هذا المدعي «في وقت تشهد فيه نيويورك موجة جريمة».



من جانب الديموقراطيين، فإن مثل هذا الدفاع اعتبر غير مسؤول. وكتب النائب آدم شيف العضو السابق في اللجنة البرلمانية التي حققت في الهجوم على الكابيتول من قبل أنصار ترامب، على تويتر أن بنس «يضع طموحه فوق المصلحة العامة عبر مهاجمة الملاحقات القضائية المحتملة ضد ترامب والدفاع عن دعوة للتظاهر».



واعتبرت السيناتور الديموقراطية اليزابيث وارن أنه «لا يوجد سبب للتظاهر»، مضيفة: «ان القضاء يعمل كما يجب، بدون خشية أو امتياز لأحد».



وأفادت عدة وسائل إعلام أميركية بأن السلطات المحلية والفيدرالية تستعد لاحتمال توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، ما قد يشكل تحديا أمنيا في حال حصول تظاهرات أمام المحكمة سواء من مؤيدي أو معارضي ترامب.

من جهته، أعلن بنس، أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية، أنه يولى اهتماما كبيرا للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: «لقد تلقيت الكثير من التشجيعات في الولايات المتحدة، واعتقد أن الوقت قد حان لضمان أن ننتخب قيادة في كل المستويات» وبذلك انضم بنس الى نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة السابقة التي أعلنت الترشح أيضا إلى الرئاسة.



وكرر بنس هجومه على ترامب واتهمه بأنه «خذل الولايات المتحدة في 6 يناير عام 2021 عندما شجع أنصاره على تنفيذ الهجوم على مبنى الكابيتول»، مشيرا إلى أن الوقت حاليا غير مناسب للعودة لهذه الأحداث بسبب التحديات التي تواجهها البلاد.